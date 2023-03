Felicissima sera 2023 con Pio & Amedeo, ecco gli ospiti della prima puntata

FOGGIA, 21/03/2023 – (Raffaele Di Santo apmagazine.it) Saranno cinque gli ospiti della prima puntata di Felicissima sera – All inclusive, la nuova edizione di Felicissima sera con Pio e Amedeo, che andrà in onda dal prossimo venerdì 24 marzo 2023 in prima serata su Canale 5 e che si potrà vedere anche in diretta streaming o in replica on demand su Mediaset Infinity.

Tali ospiti, tutti di primissimo piano, sono Silvia Toffanin, Michelle Hunziker, Elisa, Zucchero, Gigi D’Alessio. A svelare l’anticipazione è un nuovo promo ufficiale dedicato al ritorno in tv del divertente programma di Mediaset.

Felicissima sera 2023, gli ospiti della prima puntata

Felicissima Sera – All inclusive corrisponde alla seconda edizione di Felicissima Sera. Il programma con Pio e Amedeo e con tanti nuovi ospiti tornerà in onda su Canale 5 dalle ore 21.43 di venerdì 24 marzo 2023. Saranno in tutto tre le nuove puntate. apmagazine.it