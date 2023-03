Fiera di Foggia, sbloccati dal Ministero 17 milioni destinati ai lavori

FOGGIA, 21/03/2023 – (lagazzettadelmezzogiorno.it) Sbloccate dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le risorse necessarie alla ripresa dei lavori per la realizzazione di infrastrutture per la mobilità a servizio della Fiera di Foggia. Fondi, lo ricordiamo, congelati a causa di pignoramenti.

Nello specifico, con un investimento complessivo di 17,2 milioni di euro, continueranno i lavori all’ingresso di corso del Mezzogiorno per la creazione di una piazza sotto la quale verrà realizzato un parcheggio interrato multipiano da circa 800 posti. Inoltre, demoliti i vecchi edifici, ne verrà edificato uno nuovo per la direzione, gli uffici e le biglietterie. La fine dei lavori è prevista per dicembre 2025. lagazzettadelmezzogiorno.it