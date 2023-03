Lavoro: in Provincia di Foggia ci sono 108 posti vacanti

Foggia, 21 marzo 2023 – 108 posti vacanti: è l’attuale ricerca di personale da parte di aziende e imprese sul territorio provinciale. Nelle ultime due settimane i Centri per l’Impiego della Capitanata si sono fatti collettori di 33 annunci di lavoro in diversi settori. Dall’analisi degli annunci pubblicati sul portale regionale “Lavoro Per Te”, il settore Turistico continua ad essere quello con maggiori carenze di lavoratori. Diverse, infatti, sono le richieste nel territorio di competenza del CPI di Vico del Gargano da parte delle strutture turistiche prossime all’avvio della stagione estiva.

In particolare, si richiedono 73 professionisti tra camerieri, pizzaioli, aiuti cuoco, camerieri ai piani e chef per i centri di Rodi Garganico, Vieste, Peschici, Isole Tremiti e Foggia. Rientrano nel settore dei servizi anche due annunci per l’ambito “Sanità, servizi a persone e aziende” (su Cerignola si cercano estetista e farmacista) e un annuncio in ambito “Amministrativo” come consulente tecnico commerciale su Foggia.

Nel settore delle attività manifatturiere si cercano 31 differenti profili: 21 in ambito “costruzioni e impianti”, 6 in ambito “industria e trasporti” e 4 in ambito “commercio e artigianato”. Tra le figure richieste si segnalano verniciatore per il legno, muratori, saldatori MIG/MAG, addetti alle vendite, addetto alla panificazione, idraulici ed altri.

Tutti gli annunci e i dettagli delle offerte lavorative, parimenti rivolte ad entrambi i sessi, sono disponibili sul sito “Lavoro per Te – Puglia”: qui è possibile ricercare l’annuncio per città o professione e candidarsi in autonomia (per chi è in possesso di SPID) oppure inviare il proprio curriculum vitae al Centro per l’Impiego che gestisce la vacancy. Sul sito è possibile pubblicare gli annunci di lavoro su richiesta dell’azienda, dopo aver fatto richiesta di personale presso il Centro per l’Impiego dove insiste la sede legale. Particolare attenzione è dedicata agli iscritti al Collocamento mirato (L.68/99), cui sono riservati 3 annunci: addetto alle vendite, operatore di magazzino, manovale. I moduli di candidatura si trovano sul sito Sintesi Foggia, home page.

I Centri per l’impiego dell’ambito di Foggia (Ascoli Satriano, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano e l’Ufficio collocamento mirato di Foggia), restano a disposizione di utenti e aziende per il servizio di Incrocio Domanda-Offerta. Gli uffici sono raggiungibili telefonicamente o via mail e aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30 e il martedì pomeriggio dalle 15:00 alle 16:30. La pagina Facebook “Centri Impiego Foggia e provincia” pubblica costantemente le offerte di lavoro aggiornate e gli eventi organizzati dai CPI sul territorio.

L’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro della Puglia nasce con la Legge regionale n. 29 del 29 giugno 2018 e ha come obiettivo prioritario la più ampia inclusione nel mondo del lavoro. Gestisce i Centri per l’impiego; favorisce l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, in sinergia con imprese e privati accreditati; promuove l’integrazione delle persone con disabilità e fragilità; supporta l’osservatorio del mercato del lavoro; collabora alla programmazione dell’offerta formativa rispetto alle dinamiche del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali.