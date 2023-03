Manfredonia, scambiato per un rapinatore e arrestato: “Ha riportato lesioni”

MANFREDONIA (FOGGIA), 21/03/2023 – Scambiato per un rapinatore e trattenuto in stato di arresto per alcune ore dalla polizia. E’ la disavventura capitata, a Manfredonia, ad un cittadino rumeno.

Iulian Peagu è ancora dolorante e psicologicamente scosso dalla vicenda. Come spiega in un’intervista a Norbaonline il 14 marzo scorso ha trascorso quasi 4 ore nel Commissariato di Polizia a Manfredonia, ingiustamente accusato di una rapina avvenuta nell’ufficio postale. Le fasi del suo arresto sono state immortalate dai telefonini dei passanti e hanno fatto rapidamente il giro del web.

Iulian Peagu, 37 anni, che lavora saltuariamente come giardiniere, era seduto su una panchina del parco della villa comunale quando è stato raggiunto da alcuni poliziotti, indicato da un dipendente dell’ufficio postale come l’autore della rapina avvenuta pochi minuti prima. Il legale dell’uomo, l’Avv. Angelo Salvemini ha dichiarato: “Formuleremo un esposto. Il mio assistito ha riportato delle lesioni”. E’ quanto riportato in un video del sito Norbaonline.