Monte Sant’Angelo finalista Capitale della cultura 2025: ecco lo spot

Il progetto: dar voce ad un’area interna e invertirne la rotta.

Agevolare i processi di attivazione sociale e di cambiamento attraverso dei momenti di progettazione partecipata. Un viaggio collettivo che punta alla Restanza, alla possibilità di sentirsi ancorati in un luogo da proteggere e da rigenerare. Tanti i messaggi di sostegno arrivati in questi giorni grazie alla campagna in cammino conMonte: dalla Regione, dai Comuni di Bari, Lecce, Brindisi, Taranto, Andria, dalla Provincia di Foggia, da Alberobello, da Avigliana (le Terre della Sacra di San Michele in Piemonte) e da Mont Saint-Michel.