Foggia, 20 marzo 2023 – Si sono concluse alle 18 di ieri le votazioni per il primo Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dell’Ordine dei Fisioterapisti di Foggia Quadriennio 2023-2027. Le votazioni si sono aperte venerdì 17 febbraio.

Hanno votato 207 fisioterapisti, che rappresentano il 25,2% degli aventi diritto al voto (822). A seguito della convocazione della prima riunione consiliare saranno definite le cariche istituzionali e le deleghe dei consiglieri. Un esito elettorale certamente positivo per la qualità degli eletti e per la significativa rappresentanza di genere. Tutto ciò – così come l’equilibrio tra i rappresentanti dei candidati concorrenti – testimonia come la capacità di scelta e la maturità del sistema ordinistico possano risolvere alla radice, senza bisogno di interventi legislativi che limitino le libertà democratiche, le questioni connesse alla qualità e alla rappresentatività dei candidati, demandando agli elettori, sempre più maturi e informati di quanto normalmente si pensi, il compito e la responsabilità di scegliere i propri rappresentanti.

Ai neo Consiglieri vanno le congratulazioni e l’auguro di buon lavoro da parte della Federazione Nazionale e della Commissione Straordinaria Territoriale uscente.

Risultati Consiglio Direttivo:

Lista Fisioterapia Futura

Asselti Angela 115 voti

Cisternino Grazia 122 voti

Conticelli Giulio 122 voti

Martinetti Maria Cecilia 114 voti

Pellicano Federica 119 voti

Russo Michele 121 voti

Salvato Gianmarco 114 voti

Sereno Fabio 114 voti

Sparacia Debora 116 voti

Lista Fisioterapisti Uniti

Chinni Marcello 64 voti

Cipriani Alessandro 61 voti

Diurno Maria 61 voti

Guerrieri Salvatore 70 voti

Miani Anna 65 voti

Milone Tina 64 voti

Romantini Antonio 64 voti

Scirano Davide 61 voti