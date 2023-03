Sanità, Cera: “Il weekend nero del 118 in provincia di Foggia”

FOGGIA, 21/03/2023 – “Anche nella sventura bisogna essere fortunati e ciò significa, in una Puglia che si dirige verso la rarefazione dei servizi sanitari, trovarsi nel posto giusto per poter essere adeguatamente soccorsi in caso di necessità.

Il weekend in provincia di Foggia, infatti, è nero per l’emergenza-urgenza: interi Comuni sono sprovvisti di medici sulle ambulanze anche per tutto il giorno. A Peschici e Rodi Garganico nessun medico sulle ambulanze sabato notte e domenica pomeriggio. A San Marco in Lamis sguarnito il mezzo di soccorso la domenica pomeriggio, a Monte Sant’Angelo per l’intera giornata di domenica, a Vico del Gargano sabato e domenica pomeriggio, a Vieste nessun medico del 118 sia sabato che domenica (intera giornata), a San Giovanni Rotondo sabato pomeriggio e notte ed il pomeriggio di domenica.

Come emerge chiaramente da quanto appena riportato (dati certi), ci sono territori e Comuni vicini che sono rimasti senza ambulanza medicalizzata proprio nelle stesse fasce orarie: ergo, in caso di bisogno, non sarebbe stato possibile attendere soccorsi (con medico a bordo) nemmeno da un altro Comune. Allora, appunto, c’è da sperare di avere una “buona stella” anche nella sventura, trovandosi in un posto diverso e distante dalla Capitanata, ammesso che nel resto della Puglia le cose vadano meglio.

Di certo, però, restiamo veramente senza parole nel registrare la pervicacia della Giunta Emiliano che continua a tagliare i servizi essenziali per i cittadini senza neppure immaginare di avviare una riorganizzazione della rete sanitaria sul territorio. Tutto questo è semplicemente vergognoso e la comunità foggiana esige rispetto da parte del governo regionale”. Lo riporta una nota del consigliere regionale di Forza Italia, Napoleone Cera.