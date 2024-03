10 agosto 2021, Piscitelli a Rossi: “In Comune sistema di condizionamento con rigore scientifico, dirigenti che non stanno all’altezza”

(I PARTE – II PARTE – III PARTE) Manfredonia. “Ma adesso lei non sa.. adesso noi per approvare il rendiconto del 2020.. le pressioni interne.. io le parlo della dirigenza dell’area finanziaria… voleva far uscire con disavanzo di 500.000 euro.. quando già io da solo… nel 2019 Comune sciolto.. avevo fatto 1 milione… il minor disavanzo” .

E’ un passaggio di una conversazione telefonica del 10 agosto 2021, tra il dottor Vittorio Piscitelli, nella data indicata Commissario Straordinario del Comune di Manfredonia (autore della frase nel virgolettato) e il dottor Raphael Rossi, al tempo Amministratore Unico dell’Ase Spa.

Con parte della conversazione in oggetto pubblicata da altra testata giornalistica, si fa riferimento al periodo di gestione del Comune di Manfredonia della Commissione Straordinaria, nominata con D.P.R. 22/10/2019, insediatasi il 4 novembre 2019 e composta dal Prefetto in quiescenza Dott. Vittorio Piscitelli, dal Vice Prefetto in quiescenza dott.ssa Francesca Anna Maria Crea e dal Dirigente di Area I, dott. Alfonso Agostino Soloperto.

Come risaputo, la Commissione Straordinaria è rimasta in carica fino al novembre 2021, prima delle Amministrative che proclamarono sindaco l’ingegnere Gianni Rotice, dopo il ballottaggio con l’avvocato Gaetano Prencipe. In seguito l’ennesimo scioglimento del Consiglio comunale, dopo il deposito delle dimissioni di 13 consiglieri comunali, il 27 ottobre 2023, presso la segreteria generale del Comune. E ora l’attesa per la nuova tornata elettorale.

Servizio d’intercettazione del Commissariato di P.S. di Manfredonia, 10 agosto 2021

Relativamente alla conversazione riportata tra Rossi e Piscitelli, si fa riferimento a un servizio d’intercettazione del Commissariato di P.S. di Manfredonia, Ufficio Investigativo, poiché ritenuta “utile (la conversazione, ndr) ai fini d’indagine“. Indagine poi culminata nell’operazione “Giù le mani” del marzo 2024 (i citati Rossi e Piscitelli, si chiarisce, non sono stati in alcun modo interessati da provvedimenti – FOCUS OPERAZIONE), con 3 relativi filoni: episodi di violenza ed intimidazione che sarebbero stati posti in essere nell’ASE SpA; autorizzazione all’esercizio di un’attività di onoranze funebri; rimozione del ristorante ad insegna “Guarda che luna”.

STRALCI DALLA CONVERSAZIONE

– PISCITELLI Vittorio: “e invece sa quanti sono i soldi che abbiamo? (dice il dr. Piscitelli rivolto al dr. Rossi,ndr) 3.570.000 euro….e quella poco di buono ci voleva occultare il risultato per non far notare le differenze tra la nostra gestione e la precedenti ha capito???? QUESTE SONO LE COSE CHE ALL’INTERNO DEL COMUNE SONO DA SISTEMARE ..”

– ROSSI Raphael: “il problema che bisognerebbe avere anche l’interdittiva anche tra i dipendenti.. ..”

– PISCITELLI Vittorio: “ma io appena andrò in comitato queste cose le dire!! l ! la sistemo io a quella stronzall! Perchè quella poi alla fine ha sbottato e io gli ho detto…dottoressa noi abbiamo fatto 3 milioni e mezzo in più rispetto a quello che prevede il piano di riequilibrio…e lei ci fa uscire come 3 villeggianti…che noi stiamo qui in vacanza. Dice…no ma quelle io inizialmente le avevo accantonate… perche c’erano minori entrate da Covid. Io gli faccio: ma il Ministero ci ha dato un sacco di soldi….ma non Ii abbiamo utilizzati..?!! E le ho detto ma perchè tutta sta prudenza non l’ha usata pure l’anno scorso…??? Ma non aveva senso diceva delle cose che non stavano ne in cielo ne in terra…pur di boicottare cose che noi avevamo fatto in un anno…cioè ma si rende conto?? questo all’interno del comune…e io le sto parlando della DIRIGENZA. Quindi si vale che…ESERCITA.. ancora pressioni tramite queste persone”.

Dopo aver espresso opinioni su Gianni Rotice e Giandiego Gatta, Piscitelli rimarca:

“Questi la maschera non l’hanno mai avuta. Io grazie all’esperienza di Reggio Calabria che abbiamo avuto insieme…io l’ho detto: qua il comune è condizionato più di quanta voi abbiate potato accertare.. perché se io mi muovo e alzo le mani contro BARBONE (già Au dell’ASE Spa,ndr).. quella mi fa saltare il bilancio del Comune.. perché mi ha già citato.. e cosi fu”.

Poi il riferimento alla Gestione Tributi.

– PISCITELLI Vittorio: “e la gestione Tributi.. quello ci fa causa…quello è incaprettato ii Comune…lo volete capìì! Quelli facevano quella che volevano.. andavano in comune e nessuno Ii poteva dire nulla. questo perche… perché era un sistema di condizionamento fatto con rigore scientifico .. fatto da gente che non avevano neanche i dirigenti in Comune che non stanno all’altezza, non hanno le competenze…non sono all’altezza. Non hanno neanche la politica…e l’ho dovuto dire più volte in comitato e mi guardavano come se dicessi fantasticherie…e adesso stanno arrivando le conferme “.

