(I PARTE – II PARTE). Come rilevato il 10 agosto 2021 nel corso di un servizio d’intercettazione (parte della quale già pubblicata da altra testata) del Commissariato di P.S. di Manfredonia, Ufficio Investigativo, poiché ritenuta utile ai fini d’indagine, la conversazione telefonica tra il già Au dell’ASE SpA di Manfredonia, dr. Raphael Rossi, e il già Commissario Straordinario del Comune di Manfredonia, Vittorio Piscitelli, riguardò anche “la difficile amministrazione del Comune di Manfredonia e le tensioni intestine, volte ad ostacolarne il percorso amministrativo”.

STRALCI DALLA CONVERSAZIONE

– ROSSI Raphael: buonasera…

– PISCITELLI Vittorio: buonasera Dottore…come va?

– ROSSI Raphael: Abbastanza bene…diciamo niente di…di…nuovo…salvo che ci sono stati diversi messaggi di solidarietà.

– PISCITELLI Vittorio: ah.. ma il primo quello di Riccardi era il più importante (ridendo)

– ROSSI Raphael: ahahahah (ridendo) ah quello di Riccardi.. si che ridere…

– PISCITELLI Vittorio: si l’ho letto…è stato carino e quella é una bella botta che non lo fa Ia stampa, ma lo fa lui

– ROSSI Raphael: si il messaggio era penoso….parla del territorio infiltrato della malavita….

– PISCITELLI Vittorio: si…fino ad adesso l’aveva sempre negato…adesso invece non l’ha potuto negare

– ROSSI Raphael: di fatti la cosa carina….quell’avv. Ia STARACE (Avvocato del foro di Foggia, Innocenza Starace, nella data di riferimento della conversazione – 10 agosto 2021 – legale di diversi LSU in varie procedure contro l’ASE, comunque non più in carica come Assessore all’ambiente del Comune di Manfredonia, ndr) …fin pochi giorni fa mi scriveva che la città era sporca ecc…che ero irraggiungibile ….ora mi scrive messaggi di solidarietà veramente..

– PISCITELLI Vittorio: eh beh quelli (i messaggi di solidarietà, ndr) non si negano a nessuno. Comunque il primo (quello di Angelo Riccardi,ndr) é più importante….perché nel codice mafioso…come nel padrino è che quello che si offre come ambasciatore che poi tradisce.

– ROSSI Raphael: il bacio di giuda (RIDENDO) ..

E ancora:

– ROSSI Raphael: le ho mandato la copia della denuncia….forse sue stato un po’ pesante?

– PISCITELLI Vittorio: no no no…

– ROSSI Raphael: Loro han detto….io avrei detto di meno

– PISCITELLI Vittorio: chi ha detto questa?

– ROSSI Raphael: ah l’agente di Polizia che mi ha preso la denuncia…credo sia scritto in cima alla denuncia…

Poi ancora:

ROSSI Raphael: io mi ero preparato una nota perchè a me piace scrivere in cui mi era permesso di scrivere quello che mi era premesso e ho dato in chiavetta usb…e poi abbiamo iniziato a verbalizzare… (….)

E ancora:

– PISCITELLI Vittorio: adesso so che il Prefetto (del tempo, ndr) vuole fare un comitato….non so se ci invita a noi commissari…francamente…

– ROSSI Raphael: per l’ordine e sicurezza…dice?

– PISCITELLI Vittorio: esatto….sicuro inviterà lei…ma noi non so.

– ROSSI Raphael: lei ha capito il fatto che mi abbiano chiesto riservatezza…e poi siano usciti con la notizia….?!

– PISCITELLI Vittorio: no no quello è normale..perchè loro quando parlano…dicono le cose che vogliono che si sappiano.. perché poi stanno ad ascoltare….le reazioni.. loro quando ricevono denunce di questo genere…poi dopo individuano dei filoni investigativi .. lanciano questi messaggi …come i sonar per i sommergibili…e poi aspettano l’eco….ma conoscendo l’ambiente abbastanza smaliziato ….questi lo sanno non parlano a telefono, eh…

— ROSSI Raphael: non sono mica delle educande che si mettono a cadere in queste trappole…

– PISCITELLI Vittorio: esatto.. però il messaggio del Vescovo (data di riferimento, agosto 2021,ndr) è molto molto forte evidentemente…forse hanno toccato i tasti giusti. (ridendo) io difatti avrei voluto fare un comunicato…ma la parte lesa non siamo noi…la parte lesa è il dott. ROSSI. quindi lasciamo che le cose si avviano e vediamo più avanti. Adesso vediamo questo comunicato…il prefetto chi convocherà e vediamo io ci andrei proprio proprio pesante: dirò questo è il momento che le istituzioni facciano sentire la voce forte e immediata perche altrimenti la gente non capisce. Oramai è chiaro che non siamo in Svizzera….è chiaro…com’è ho detto io…E’ CHIARO CHE L’ ASE NON POTEVA ESSERE ESENTE e quindi non hanno gradito il passaggio… il cambio dell’amministratore cosi come non hanno gradito: le cose che I’amministratore mettendo in atto…in comune accordo anche con noi….e quindi questa è un po’ la cosa su cui…

Tra l’altro sulle assunzioni all’ASE

– ROSSI Raphael: si difatti….se posso permettermi dottore…noi dobbiamo andare in porto con il piano delle assunzioni…

– PISCITELLI Vittorio: Certo, ma io non ho capito se quello di Vieste si è mosso oppure no?

▪ ROSSI Raphael: io ho provato a chiamarlo e non mi ha risposto…ho provato a mandargli un messaggio e non mi ha risposto.

-PISCITELLI Vittorio: Ma il Comune nostro ha saputo qualcosa? Che io non ho sentito niente dalla segretaria….

-ROSSI Raphael: no….ah beh la segretaria. .terribile….adesso forse non ce la facciamo per la fine di settembre…ma le elezioni penso si faranno a primavera.. no?

▪ PISCITELLI Vittorio: ma non si sa non si sa perchè….sicuramente….no perché noi non rientriamo nella sezione ordinaria di ottobre…dovremmo rientrare con la sessione straordinaria….ma poi con sto COVID ho l’impressione che vengano slittate ma non è detto, però se poi comunque da palazzo Chigi insistono….però non so…dovrebbero fare un a sessione solo per Manfredonia (sorridendo).

“Io mi aspetto che l’autunno sarà caldo…dottore…ma in tutti i sensi”

Ancora:

– PISCITELLI Vittorio: “io mi aspetto che l’autunno sarà caldo…dottore…ma in tutti i sensi….ma credo che lo sarà anche per noi perché tra un po’ inizieranno a fare le demolizioni….l’altra volta è venuto un vecchio delinquente che sta in casa ASE che noi glieli abbiamo messa all’asta.. no? e lui ci parlava dicendo che ha una concessione da 40 anni ma io gli dicevo è impossibile altrimenti l’avevamo noi agli atti. E nel mentre lui si strofinava con l’indice la testa con il pollice alzato…per farmi capire..io ti sparo…no (ridendo)…e a me mi faceva ridere…perche c’ha 80 anni….e questo si sente delinquente solo perchè questo ha dato una volta una coltellata ad uno che lo sfotteva sempre…lo derideva…e questo per farsi rispettare lo ha aperto con una coltellata. E a questo gli hanno dato un alloggio in casa ASE….da 40 anni e questo non ha mai pagato una lira d’affitto, soltanto mi pare che in qualche modo avesse un legame con i ROMITO…capisce…?! Ora noi lo sfratteremo…per i primi di settembre come pure sfratteremo un altro al mercato ortofrutticolo…cosi come faremo qualche demolizione…spero che si possa risolvere il problema di GUARDA CHE LUNA…LA Che quello è proprio dei ROMITO sicuramente anche per noi potrebbe accadere qualcosa….potremmo avere qualche avvertimento del tipo che ha avuto già Iei…quindi sicuramente SARA’ UN AUTUNNO MOLTO CALDO“.

– ROSSI Raphael: “bene bene bene…..speriamo di essere efficaci….”