IL CLUB SCHERMA SAN SEVERO PROTAGONISTA

AL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 14

Incetta di premi per il Club Scherma San Severo al Campionato Regionale under 14 di Sciabola, organizzato a Foggia dal Circolo Schermistico Dauno domenica 17 marzo. Gli atleti sanseveresi hanno fatto bella mostra di sé, conquistando tre titoli ed il podio in quasi tutte le categorie di gara.

Gaia Tantimonaco conquista il gradino più alto del podio nella categoria “Ragazze”, superando in finale Giorgia Mancini (TDL Scherma Campobasso) per 15-4. La vittoria consente alla giovane sciabolatrice di accedere alla fase nazionale per rappresentare la Puglia al Trofeo Coni che si disputerà a Catania nel prossimo mese di ottobre.

Doppio podio nelle “Giovanissime”: Emma Pia Stroppa infligge un netto 10-2 in finale a Sabrina Marie Michelle Muciaccia della Scherma Trani, conquistando il primo posto, mentre Angela Mazzetti è terza classificata.

Nei “Giovanissimi” vince Michele Pensato che in finale supera 10-2 Mario Francesco Argenio del Circolo Schermistico Dauno, diventando campione regionale; terzo posto per Francesco Borzacchiello.

Una sola stoccata ferma la corsa di Vincenzo Francesco D’Angelo nella categoria “Allievi”: lo sciabolatore conquista la seconda posizione e si piazza dietro il tranese Michele Pio Dilillo.

Tra le “Allieve”, Alice Coco si piazza al terzo posto; stessa sorte tocca a Renato Coco nei “Maschietti” e Marco D’Amico nei “Ragazzi”.

Tra le “Bambine”, Chloe Tricarico conquista l’ottava posizione.

Hanno partecipato alla Preagonistica Gaia Dedola e Andrea Gaggiano tra le “Prime lame”.

Il Club Scherma San Severo si aggiudica dunque tre titoli regionali con Gaia Tantimonaco, Emma Pia Stroppa e Michele Pensato.

“I nostri Sciabolatori ed i nostri Tecnici Andrea Stroppa e Luigi Coco hanno realizzato una giornata emozionante, che ci proietta al meglio verso la Seconda prova Nazionale che si svolgerà sulle pedane di Rovigo il 20 e 21 aprile”, dichiara a latere dell’evento il presidente del Club Scherma San Severo, avv. Matteo Starace.