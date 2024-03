Come da tradizione, nel giorno delle apparizioni della Beata Vergine Maria alla nostra comunità cittadina, l’Iconavetere, portata in processione per le vie di Foggia, si ferma in piazza Villani per la benedizione dei campi. La preghiera di mons. Ferretti, che ha asperso i presenti con l’acqua santa, è andata agli “agricoltori, ai lavoratori, ai nuovi italiani che coltivano la nostra terra”. Il vescovo ha quindi chiesto il dono della pioggia “affinché le nostre campagne siano allietate da un abbondante raccolto” che possa “contribuire al bene comune”. Un lungo applauso e un breve spattacolo pirotecnico hanno fatto da chiusura al momento di preghiera.