Roma, 21 mar. – “Il sindaco Decaro si scandalizza perché alcuni parlamentari pugliesi hanno chiesto al Ministro dell’Interno di accertare la situazione del Comune di Bari dopo la nota indagine della procura antimafia. Ma dai giornali apprendiamo che anche lo stesso sindaco è andato in processione al Viminale da Piantedosi per confrontarsi sullo stesso tema ma con l’obiettivo contrario: non avviare accertamenti.

Nel caso in cui, poi, venissero confermate le altre indiscrezioni comparse sulla stampa, ci troveremmo di fronte a un fatto gravissimo.

Il primo cittadino non dia lezioni e impari ad apprezzare il valore della trasparenza. Una commissione di accesso è uno strumento previsto dalla legge, non è ‘un atto di guerra’, espressione irresponsabile per un uomo delle istituzioni”.

Così il deputato pugliese della Lega Davide Bellomo.