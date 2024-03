LEGGI ANCHE // vino

Manfredonia, 20 marzo 2024. Mebimport è una solida realtà strutturata in quattro pilastri aziendali: Birra, Vino, Spirits e Food. I suoi risultati economici sono in costante crescita nel settore Food & Beverage. La società si distingue per le consegne rapide, la formazione specializzata, l’assistenza telefonica e la consulenza dedicata, nonché per la fornitura e il montaggio di attrezzature professionali.

Grazie ai servizi Mebiservice, Mebimport offre consulenza e formazione di alto livello, inclusi corsi di spillatura, sommelier, barman, gestione automatizzata delle comande e progettazione e realizzazione chiavi in mano di locali.

Con oltre 38 anni di esperienza nel settore Horeca, Mebimport ha una rete diretta di collaboratori nelle regioni Puglia, Basilicata e Calabria. Guardando al futuro con entusiasmo, l’azienda pianifica iniziative innovative e investimenti in tecnologie all’avanguardia per migliorare ulteriormente l’efficienza operativa.

L’evento al RegioHotel Manfredi dei giorni 19 e 20 marzo evidenzia il consenso ottenuto da operatori turistici, commercianti, imprenditori del settore servizi e appassionati di buona cucina nella regione Capitanata, che è in continua crescita nel turismo.

Maurizio Zecca, Nicola Insalata e Francesco Grifa sono i vertici attuali di Mebimport, un’azienda leader nel Sud Italia nel settore Food & Beverage, con un fatturato di 50 milioni di euro. Fondata nel 1986 e con sei sedi e 200 collaboratori sul territorio, Mebimport è un’eccellente scelta che sostiene il territorio e offre solo il meglio per una ristorazione d’eccellenza. La sede principale della Mebimport SpA è a Leverano (LE).

