C’era una volta la “Politica” dei partiti; ognuno con i propri principi e la propria casacca. Erano centri “plurali” di idee, confronto e formazione che, “nell’interesse generale” del paese, per pianificare l’azione politica, facevano a gara per cooptare personalità di alto spessore “morale” e “professionale”.

Poi, con l’evolversi delle situazioni geopolitiche, i partiti necessitavano di dinamicità e determinazione. Nascevano nuove esigenze e, per essere al passo coi tempi, si preferiva privilegiare “adepti” con altre caratteristiche, adottando l’aforisma: le idee camminano sulle gambe degli uomini.

“Adepti” che, con il loro lavoro, impegno e determinazione, riuscivano a creare seguito e intrecci; tessendo reti anche con soggetti proclivi a certi affari.

Nascono i capi che, prendendo le redini dei partiti, relegano la “pluralità” a mera approvazione di questa o quella decisione presa altrove.

A distanza di qualche lustro i più navigati e spregiudicati, spesso senza arte né parte, trasformarono la politica in mestiere circondandosi di difensori, paladini e lacchè “proni al servilismo e alla cortigiana adulazione (B.Croce)”. Nasce l’era della gestione personalistica del potere.

I partiti, “svuotati” delle loro funzioni, per sopravvivere, affidarono la gestione a soggetti inclini alla “poltronite”. Azzeccagarbugli, coadiuvati da manutengoli e sottomessi in cerca di reddito, entrano nei palazzi e fanno razzie d’ogni genere; fatti di quotidiana cronaca.

Manfredonia è stata precorritrice di certe dinamiche ma attenta, per diversi lustri, a non essere “attenzionata”. Poi il “diavolo” scoperchiò le pentole e, nel giro di pochi anni, due amministrazioni, due commissariamenti.

La primavera 2024 è alle porte. Siamo pronti per nuove elezioni. Sotto a chi tocca! Punto e a capo? Chi sarà il prossimo “sagace” che avrà il coraggio di prendere in mano le redini di una città disastrata, dilapidata, svenduta, privata dei beni di famiglia, indebitata e “abusata”?

Quale programma dovrà “stilare” il futuro “eroe” aspirante sindaco di Manfredonia? Il compito è arduo!.

Il “pretendente”, se dotato di acuta perspicacia, dovrebbe:

essere privo di carichi pendenti e non essere beneficiario di favori e/o compromissioni con i governi delle passate amministrazioni;

individuare e cooptare, ammesso che ci siano risorse umane, una “nuova” classe dirigente, onesta, competente e capace;

mettere insieme un manipolo di “martiri” che abbiano conoscenza dettagliata dei mali che attanagliano la città e il coraggio di prevenire e contrastare possibili “intrusioni”;

approntare una terapia realistica ed efficace per ridare il giusto valore alle peculiarità di un territorio ridotto all’osso.

Dal chiacchiericcio cittadino sembra che l’idea sia balzana. In circa trent’anni di sistema politico oligarchico che, incardinato su clientelismo, familismo, assistenzialismo e favoritismo, ha favorito l’aggregata mescolanza di diverse componenti partitiche della città. Situazione che ha spento sul nascere ogni pallido tentativo di contrasto e cambiamento. Un sistema che ha alimentato il disinteresse, alla gestione della cosa pubblica, delle menti “libere” e provocato la fuga di “cervelli”. Fenomeno favorito dagli oligarchi che, per timore di essere scalzati, hanno provocato l’inaridimento della città.

Per la prossima tornata elettorale, mancante una classe dirigente, valida e alternativa, si assiste al brulicare di personaggi, vecchi e finti nuovi, intenti a scucire e ricucire casacche, rivoltandole, modificandole, mescolandole e rattoppandole. S’impastano “giubbe arlecchinate” nell’intento di crearsi nuova immagine.

L’amara constatazione è che a Manfredonia si assiste alla riproposizione del “reo impunito del disastro della città”, direttamente o tramite “introiettati” figli, nipoti, proseliti e voltagabbana in cerca di un reddito facile e privi di qualsiasi visione delle problematiche esistenti.

Quel “vecchio”, erede di pacchetti di voti conquistati con metodo assistenziale, clientelare e “mercificatorio” che, coadiuvato da qualche leguleio e procaccino, prese le redini della città e ha “tirato” a governare per diversi lustri. L’omaggio alla città sono le cronache odierne.

A questi poi si aggiunge qualche furbetto scarno d’idee che, senza averne il “credo”, si professa, artatamente, paladino di quell’onda anomale, ormai piatta e innocua, che ha fatto tremare i palazzi della politica. Per quest’altri, l’unico vero obiettivo è, come si è già verificato, godere di un reddito gratuito e acquisire crediti per partecipare alla conquista dell’ambita poltrona che offre privilegi a vita.

Se sono questi gli attori che dovrebbero risollevare le sorti della città, c’è poco da rasserenarsi.

Pino Delle Noci