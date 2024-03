BARI – “Oggi la Giunta Regionale, su mia proposta, ha deliberato l’ulteriore impegno di 1,7 milioni di euro utili alla copertura finanziaria di tutte quelle ragazze e quei ragazzi che hanno partecipato al bando PASS LAUREATI 2023 ma le cui pratiche non sono state valutate a causa dell’esaurimento delle risorse”, fa sapere Sebastiano Leo, assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro.

“Grazie a questo ulteriore stanziamento di 1,7 milioni di euro – continua Leo – che ci consente di finanziare altri 230 giovani pugliesi e relativi master post lauream, ammettiamo al beneficio tutte le ragazze e tutti i ragazzi che risulteranno idonei, soddisfacendo l’intera graduatoria. Neanche un pugliese avente diritto – specifica l’assessore – rimarrà fuori da questa edizione di PASS LAUREATI 2023”.

“Si tratta – commenta Leo – di una misura che ha avuto un successo straordinario, la partecipazione è stata tale che, ad una prima finestra di ottobre 2023, è seguita un’ulteriore finestra di partecipazione a novembre dello stesso anno. Inoltre, anche la dotazione finanziaria del bando, in ragione di un’adesione così ampia, è stata via via incrementata per un totale di circa 8 milioni di euro tali da garantire la copertura totale degli ammessi al beneficio”.

“Pass Laureati, il bando della Regione Puglia che finanzia i master post lauream dei pugliesi sia in Italia che all’estero, rappresenta una delle politiche di sostegno all’Alta Formazione di punta del Governo regionale e del mio Assessorato, di questo ringrazio gli uffici della Sezione Formazione per il costante supporto. Per queste ragioni – conclude l’assessore – stiamo lavorando ad una nuova misura di sostegno all’alta formazione che migliori la bellissima esperienza di Pass Laureati, alzando ulteriormente il livello della qualità e potenziando i collegamenti tra l’alta specializzazione post lauream, la formazione continua e le opportunità occupazionali in Puglia. Abbiamo costituito un apposito gruppo di lavoro con l’obiettivo di armonizzare il nuovo Avviso alle diverse strategie regionali per valorizzare ancora di più i nostri talenti”.