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Home // Foggia // Autismo in Capitanata: criticità nei servizi. L’associazione “Puzzle d’Amore” chiede “un CAT a Foggia”

PUZZLE D'AMORE Autismo in Capitanata: criticità nei servizi. L’associazione “Puzzle d’Amore” chiede “un CAT a Foggia”

Criticità nei servizi dedicati all'autismo in provincia di Foggia

Autismo in Capitanata criticità nei servizi. L'associazione Puzzle d'Amore chiede un CAT a Foggia

Autismo in Capitanata criticità nei servizi. L'associazione Puzzle d'Amore chiede un CAT a Foggia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Marzo 2026
Foggia // Lifestyle //
FOGGIA, 21 marzo 2026 – Criticità nei servizi dedicati all’autismo in provincia di Foggia. A segnalarle è l’associazione Puzzle d’Amore ETS, attraverso la presidente Miriam Ventura, che richiama l’attenzione sulla necessità di una programmazione più strutturata e adeguata ai bisogni delle famiglie.
Secondo quanto evidenziato dall’associazione, a fronte degli investimenti annunciati dalla Regione Puglia per il potenziamento della rete dei servizi, sul territorio persistono situazioni che meriterebbero ulteriori approfondimenti e interventi mirati, in particolare sotto il profilo organizzativo e delle risorse umane.
Tra le criticità segnalate, viene citata la situazione del Centro Territoriale per l’Autismo (CAT) di Lucera, che – secondo quanto riferito – presenterebbe spazi ritenuti non pienamente rispondenti alle esigenze delle persone nello spettro autistico. Sempre secondo la nota, sarebbero emerse anche carenze relative ad alcuni servizi ritenuti essenziali per il pieno funzionamento della struttura.
L’associazione richiama inoltre il tema dell’incremento delle diagnosi, che – a suo avviso – non sempre sarebbe stato accompagnato da un adeguato potenziamento del personale specializzato, con possibili ripercussioni sui tempi di accesso ai servizi.
«Strutture e risorse umane devono procedere di pari passo – sottolinea Ventura –. È fondamentale garantire non solo spazi adeguati, ma anche personale qualificato e strumenti idonei per rispondere concretamente ai bisogni delle famiglie».
Da qui la proposta: l’istituzione di un Centro Territoriale per l’Autismo nel capoluogo. Secondo l’associazione, Foggia, per la sua centralità territoriale, rappresenterebbe una sede strategica per un servizio di riferimento, moderno e accessibile. L’associazione Puzzle d’Amore rivolge quindi un appello alla ASL Foggia e alla Regione Puglia affinché si possa avviare un confronto costruttivo finalizzato al potenziamento dei servizi e alla realizzazione di una struttura
adeguata nel capoluogo.

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