FOGGIA — Il Foggia rompe il silenzio stampa alla vigilia di una sfida cruciale contro la Cavese, la prima di sei gare decisive per il futuro della stagione. Mister Pazienza non usa giri di parole: in palio ci sono punti pesantissimi e la squadra è chiamata a una svolta immediata.

“È brutto parlare di ultimissima occasione, ma sappiamo bene quanto sia importante questa partita — ha dichiarato il tecnico —. Ci siamo messi da soli in questa situazione e adesso dobbiamo dare qualcosa in più. Il tempo non è dalla nostra parte: servirà una grande prestazione per portare a casa punti”.

Sul piano tattico, Pazienza guarda oltre il modulo e punta sull’atteggiamento: “La squadra ha mostrato segnali positivi, ma i risultati non ci hanno dato ragione. Dobbiamo continuare su questa strada, correggendo soprattutto la fase di finalizzazione. I numeri parlano chiaro: quanto fatto finora non basta”.

Per la sfida contro i campani saranno assenti Petermann, Valietti, Oliva e Brosco, mentre Cangiano tornerà tra i convocati. La Cavese, avversario diretto nella lotta salvezza, si preannuncia ostica: “Affrontiamo una squadra determinata, che conosce bene la categoria. Anche per loro è una partita molto sentita. Dovremo essere bravi negli episodi e combattere su ogni centimetro”.

Capitolo Bevilacqua, finito nel mirino dopo l’occasione fallita a Benevento: “L’errore ci può stare, poteva capitare a chiunque — lo difende Pazienza —. È arrivato poco lucido, probabilmente sorpreso dall’azione. Ma è un ragazzo che dà sempre il massimo ed è importante per noi”.

Il problema principale resta la scarsa incisività offensiva: “Negli ultimi venti metri serve più cattiveria. A volte basta anche un episodio per cambiare la partita”. Nonostante le difficoltà, il tecnico vede segnali incoraggianti: “C’è voglia di reagire. Dopo il gol subito ad Altamura abbiamo avuto un calo, ma per il resto il gruppo vuole uscire da questa situazione. L’energia dobbiamo trovarla dentro di noi”.

Infine, uno sguardo alla classifica e alle possibili variabili esterne: “I playout? Pensiamo solo a noi stessi. Abbiamo bisogno di vincere, poi vedremo cosa succederà”. Lo riporta foggiacittàaperta.