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Home // Cronaca // Foggia, ritrovato il 59enne scomparso: decisiva la segnalazione di una donna dopo l’appello online

FOGGIA VINCENZO Foggia, ritrovato il 59enne scomparso: decisiva la segnalazione di una donna dopo l’appello online

La donna ha immediatamente contattato i carabinieri e i familiari, fornendo indicazioni precise sul luogo in cui Vincenzo si trovava in quel momento.

Foggia. Scomparso da giorni, l’appello della famiglia: “Aiutateci a ritrovare Vincenzo”

ph FoggiaToday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Marzo 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA — Si è conclusa con un lieto fine la vicenda di Vincenzo, il 59enne che si era allontanato dalla propria abitazione nella notte tra il 16 e il 17 marzo. Dopo oltre quattro giorni di apprensione, l’uomo è stato ritrovato nella mattinata di oggi grazie alla segnalazione di una donna che lo ha riconosciuto dopo aver letto l’articolo con l’appello dei familiari.

La donna ha immediatamente contattato i carabinieri e i familiari, fornendo indicazioni precise sul luogo in cui Vincenzo si trovava in quel momento.

Scattato subito l’allarme, sul posto sono intervenuti anche i militari del 112. Informata del ritrovamento, la moglie dell’uomo ha raggiunto rapidamente la zona per riabbracciare il marito, ponendo fine a giorni di angoscia e preoccupazione.

Grande sollievo anche da parte dei familiari. “Grazie mille davvero”, è stato il commento della figlia, che ha voluto esprimere riconoscenza a quanti si sono attivati per aiutare nelle ricerche.

La vicenda si chiude così nel migliore dei modi, confermando ancora una volta quanto possa essere importante la collaborazione dei cittadini e la tempestiva diffusione degli appelli in caso di scomparsa. Lo riporta foggiatoday.it.

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