FOGGIA – Dopo la brutale aggressione avvenuta sul treno Foggia-Bari ai danni di un giovane, picchiato da un gruppo di circa 15 minorenni, interviene il consigliere comunale Pasquale Cataneo, che risponde alle dure parole del padre della vittima.

“Una comunità deve essere capace di proteggere e riconoscere il dolore, tenendo unito ciò che rischia di spezzarsi”, afferma Cataneo, sottolineando come l’episodio rappresenti un segnale preoccupante di degrado sociale. Un fenomeno che, secondo il consigliere, richiama il principio dell’“homo homini lupus” e che richiede interventi urgenti.

Cataneo respinge l’accusa di disattenzione generalizzata da parte delle istituzioni: “Non tutti sono disattenti”, precisa, ricordando come diverse proposte in materia di sicurezza urbana e ferroviaria siano state avanzate negli ultimi mesi, senza però ricevere risposte concrete, fatta eccezione per il presidio notturno dell’operazione “Strade Sicure”.

Il consigliere rilancia quindi un piano articolato per rafforzare la sicurezza, soprattutto alla luce di un indice di criminalità che colloca la provincia di Foggia tra le prime 30 in Italia: Potenziamento della PolFer: ripristino dei turni notturni della Polizia ferroviaria, assenti da circa un anno nonostante l’alto numero di denunce. Presidio FS Security: istituzione di un nucleo stabile di sicurezza di Ferrovie dello Stato, già previsto ma non ancora attuato in città. Tecnologia e prevenzione: aggiornamento dei sistemi di videosorveglianza, da affiancare a una presenza fisica costante nelle stazioni e sui treni.

Riprendendo la metafora utilizzata dal padre del ragazzo, Cataneo invita la politica a comportarsi come un branco di buoi muschiati: “Dobbiamo stringerci in cerchio per proteggere i più vulnerabili, in particolare i giovani, che rappresentano il futuro della comunità”. Da qui l’appello alla Giunta comunale affinché solleciti un intervento urgente del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Non solo repressione, però: il consigliere insiste anche sulla necessità di investire in educazione, coinvolgendo scuole, università e la Consulta provinciale della Legalità. “In questo caso – conclude Cataneo – l’individuazione dei responsabili dimostra che tecnologia e forze dell’ordine funzionano. Ma per prevenire servono più uomini e una presenza costante sul territorio”.