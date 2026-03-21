Il TEAM PERILLO protagonista assoluto all’”Italian World Cup WAKO” di Jesolo

Siamo appena rientrati dall’”Italian World Cup WAKO” di Jesolo, una delle competizioni internazionali più importanti nel panorama della kickboxing cui hanno partecipato otre 4000 atleti, provenienti da 47 nazioni e 5 continenti diversi.

A rappresentare il nostro territorio c’era il “Team Perillo”, storico team del Gargano capitanato dal maestro Carmine Perillo, che da anni porta avanti con passione e dedizione la crescita sportiva dei giovani atleti. La palestra “Fitness & Dance” di Cagnano Varano ha partecipato alla competizione con tre atleti: Nicolò Perillo, Rosa Cursio e Isabel Curatolo (nella foto-copertina).

Per tutti loro è stata un’esperienza straordinaria, fatta di confronto con atleti provenienti da tutta Italia e da diverse parti del mondo, un’occasione importante di crescita sportiva e personale. Grande l’orgoglio per i nostri ragazzi che hanno affrontato questa prestigiosa competizione con impegno, determinazione e spirito sportivo, portando in alto il nome della nostra palestra e del Gargano.

Un ringraziamento speciale va alle famiglie e a tutti coloro che sostengono ogni giorno il percorso di questi giovani atleti. Il Team Perillo continua così a rappresentare con orgoglio una realtà sportiva storica del Gargano, costruita su passione, sacrificio e amore per lo sport – è quanto dichiarato a Vocedelgargano dagli stessi atleti di ritorno dalla competizione internazionale. Lo riporta lavocedelgargano.it