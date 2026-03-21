La guerra iniziata con il botto… ora nessuno sa come finirla. E Israele sogna in “grande”

Sembrava già finita il primo giorno. In quello scoppio che falcidia tutti i capi iraniani. I leader europei (Von der Leyen, Zelenskij, Kallas, Metsola, quelli dei paesi baltici…) si accodano convinti.

Contro gli Ayatollah un intervento giusto per impedire l’atomica e per quello che hanno fatto al loro popolo. Il diritto internazionale è violato, ma si plaude all’attacco che ha tagliato la testa del regime. Poi la sorpresa: il popolo non si ribella, resiste, si ricompatta, contrattacca. Segue la rabbia, le parole soverchianti e truculente, le posture truci, le minacce. “Li stermineremo tutti”, “il piacere a uccidere le feroci carogne iraniane”, “i leader nascosti come topi”. Netanyahu parla in ebraico al suo popolo: “questa guerra porterà all’arrivo del Messia. All’Iran stiamo spezzando le ossa”.

Gli storici italiani ricordano quella frase “Spezzeremo le reni alla Grecia”. Mussolini la pronunciò da palazzo Venezia nel Novembre del 1940. La campagna di Grecia fu una figuraccia, una farsa. Mio padre combattente in quella guerra mi parlava dell’improvvisazione, dei disastri… La resistenza greca ricacciò indietro gli italiani e per radio ironizzava su quell’espressione ed anche sull’altra affermazione di Mussolini che le truppe italiane avrebbero civilizzato la Grecia. “Ma perché non va a civilizzare il Gargano!“. Una frase che colse di sorpresa i soldati garganici numerosi in quella spedizione e li copriva di vergogna di fronte ai commilitoni di altre regioni.

L’Iran non è il Venezuela… Un paese di 90 milioni, un paese colto, con una popolazione giovane… “40 – 50 anni fa, mentre noi sul Gargano e l’Appennino pascolavamo le pecore, lì si parlava di autonomia e di sviluppo democratico, ci si schierava contro lo scià e gli americani… e molti giovani studiavano in Europa“. Ascolto sorpreso in televisione queste parole che ricordano quelle della resistenza greca. E’ l’11 marzo, a pochi giorni dall’inizio della guerra. A pronunciarle Giuseppe Bettoni, docente di geografia e politica alla Sapienza, che espone il suo pensiero sulla guerra con chiarezza: “Il conflitto non terminerà subito; l’odio crescerà, i morti non saranno dimenticati, ci vorranno 10 – 15 anni per riprendere un percorso di pace. Con Netanyahu tutto è improbabile e impensabile. Hormuz non è solo petrolio. La Cina interverrà? No. La Cina si preoccupa solo del disordine mondiale”

Bettoni è di Manfredonia. Ricordo un dibattito con lui a Palazzo Celestini, nella primavera del 2019. Io tenevo l’introduzione e lui concludeva. Una discussione sull’Europa prima delle elezioni europee. Uscivamo dalla Pandemia e da due anni c’era Trump. I giovani del Pd presentarono spunti e idee sulla nuova Europa. Bettoni parlò senza retorica delle questioni aperte: disimpegno americano, politica estera e di difesa, prevenzione dei conflitti in Africa e Medio Oriente.

L’unica preoccupazione europea è l’approvvigionamento di petrolio. Non si parla delle vittime civili, né dei profughi, è scarsa l’attenzione al Libano e a Gaza. Nemmeno si parla delle trasformazioni profonde nell’esercito e nella società israeliana. “L’esercito più morale del mondo brucia case, terrorizza bambini, picchia e ammazza uomini, aggredisce vecchi senza alcuna vergogna, l’obiettivo è cacciare i palestinesi dalle loro terra e costruirvi insediamenti” (Anna Foa).

La grande Israele è ora possibile. I combattenti credono fermamente, con la loro battaglia, con la guerra tra Gog e Magog, di affrettare l’avvento del Messia. “L’avvento del Messia non è solo un momento puramente religioso, esso sbarazza Israele da liberali e democratici, e prepara un regime teocratico, basato sulla parola di Dio. Non a caso nelle ultime manifestazioni contro Netanyahu, prima del 7 ottobre, si gridava: l’Iran è qui“. In questo contesto di guerra, con l’esercito infiltrato di religiosi estremisti e messianici, con la presenza di ultraortodossi volontari (pur con l’esenzione dal servizio militare), “Netanyahu riprende con vigore l’attacco alla democrazia, ricompattando un paese in guerra, vietando raduni e appelli. La legge che limitava il potere della Corte suprema rispetto all’esecutivo è ripresentata, così pure la legge sulla pena di morte, e si prospetta l’apartheid con norme diverse per palestinesi ed ebrei” (Anna Foa su “La Stampa”).

A cura di Paolo Cascavilla su futuriparalleli.it.