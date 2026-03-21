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MANFREDONIA PESCE Manfredonia. “Il pesce c’è, ma non si vende. Gamberi locali scartati, comprano congelato estero”

Il grido di protesta che arriva dal porto sipontino non è soltanto lo sfogo di un operatore marittimo, ma il sintomo di una crisi profonda

Manfredonia. "Il pesce c’è, ma non si vende. Gamberi locali scartati, comprano congelato estero"

Manfredonia, protesta pescatori - combo, collage SQ

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
21 Marzo 2026
Economia // Manfredonia //

Manfredonia – Il grido di protesta che arriva dal porto sipontino non è soltanto lo sfogo di un operatore marittimo, ma il sintomo di una crisi profonda che attraversa l’intero comparto della pesca locale. Da una parte il mare restituisce ancora prodotti di qualità; dall’altra, il mercato sembra non riconoscerne più il valore.

Sui banchi del pesce, infatti, sempre più spesso si trovano prodotti congelati o di provenienza estera: gamberi grigi spacciati per mazzancolle, calamari decongelati, filetti anonimi che arrivano da migliaia di chilometri di distanza. Nel frattempo, il pescato fresco locale – gamberi rosa, oratine di mare, pesce azzurro – fatica a trovare acquirenti. Troppo piccoli, si dice. Troppo “poveri”. E così, in un paradosso che ha dell’incredibile, parte del pescato finisce scartato o svenduto.

A rendere ancora più drammatica la situazione è il costo del carburante. Negli ultimi anni, il prezzo del gasolio marittimo è aumentato sensibilmente, incidendo in modo pesante sui bilanci delle imprese di pesca. Uscire in mare oggi costa molto di più rispetto al passato: tra carburante, manutenzione e personale, molte battute di pesca rischiano di non essere più sostenibili.

Per i pescatori di Manfredonia, ogni uscita rappresenta una scommessa. Se il pescato non viene pagato adeguatamente, il rischio è lavorare in perdita. «Non conviene più uscire», è una frase che si sente sempre più spesso tra gli operatori del settore.

Alla base del problema c’è anche un cambiamento nelle abitudini dei consumatori. Il mercato privilegia prodotti “comodi”: già puliti, standardizzati, spesso congelati. Il pesce fresco locale, invece, richiede conoscenza, stagionalità, e una certa cultura gastronomica che sembra andare perdendosi. Il risultato è una distorsione evidente: si preferisce acquistare prodotto importato, spesso di qualità inferiore, ignorando quello locale, più fresco e sostenibile. Un cortocircuito che penalizza non solo i pescatori, ma l’intera filiera.

Se questa tendenza dovesse continuare, il rischio è la progressiva scomparsa della piccola pesca locale. Un patrimonio economico, culturale e identitario che ha sempre caratterizzato Manfredonia e il suo rapporto con il mare. Gli operatori chiedono maggiore attenzione: campagne di sensibilizzazione, controlli più stringenti sulla tracciabilità del prodotto, e politiche di sostegno per far fronte al caro carburante.

A cura di Michele Solatia.

3 commenti su "Manfredonia. “Il pesce c’è, ma non si vende. Gamberi locali scartati, comprano congelato estero”"

  2. Abbassare i prezzi, rilasciate gli scontrini fiscali e pinete le etichettature. A questo punto compro il pesce estero alla Famila, Eurospin ecc, prezzi ottimi prodotti buoni e tracciabilità!!

  3. Comprate i miei buonissimi bastoncini di merluzzo e non prodotti ittici venduti come il mercato di Wuan!

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