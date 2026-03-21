Una segnalazione di una cittadina di Manfredonia riporta l’attenzione su una problematica sempre più diffusa: lo stato di abbandono in cui versano numerose aree verdi del territorio urbano.

In diverse zone della città, infatti, il verde pubblico si presenta incolto, con erba alta e scarsa manutenzione. Una condizione che non solo compromette il decoro urbano, ma favorisce anche comportamenti incivili. Sempre più frequentemente, tra la vegetazione lasciata a sé stessa, vengono abbandonati rifiuti, approfittando della scarsa visibilità e dei controlli limitati.

Il problema va oltre l’aspetto estetico. L’accumulo di immondizia e la presenza di erba alta rappresentano un potenziale rischio igienico-sanitario: tali condizioni possono infatti attirare insetti e roditori, contribuendo alla diffusione del degrado e rendendo più difficili eventuali interventi successivi.

Da qui la richiesta di un intervento tempestivo da parte degli enti competenti. La cittadina sollecita operazioni di pulizia e manutenzione regolare delle aree verdi, sottolineando come azioni semplici — dal taglio dell’erba alla rimozione dei rifiuti — possano restituire dignità e vivibilità agli spazi pubblici.

Un altro aspetto evidenziato riguarda la necessità di una maggiore equità negli interventi: la cura del territorio, infatti, non dovrebbe concentrarsi esclusivamente nelle zone centrali, ma estendersi in modo uniforme a tutti i quartieri. “Il paese è uno solo — si legge nella segnalazione — e ogni cittadino ha diritto a vivere in un ambiente decoroso e salubre”.

L’auspicio è che questa segnalazione possa contribuire a sensibilizzare le autorità e promuovere interventi concreti e duraturi, nell’interesse dell’intera comunità.