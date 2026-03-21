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GIORGINO STATOQUOTIDIANO Marketing Fest 2026, Francesco Giorgino: “Il buon giornalismo deve raccontare la complessità con oggettività”

Il professore e giornalista premiato alla comunicazione: “Ricevere questo riconoscimento in Puglia ha un valore speciale”. Ai giovani: “Prima studiare, poi sperimentare”

Marketing Fest 2026, Francesco Giorgino: “Il buon giornalismo deve raccontare la complessità con oggettività”

Marketing Fest 2026, Francesco Giorgino: “Il buon giornalismo deve raccontare la complessità con oggettività”

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
21 Marzo 2026
Manfredonia // Politica //

Il professore e giornalista premiato alla comunicazione: “Ricevere questo riconoscimento in Puglia ha un valore speciale”. Ai giovani: “Prima studiare, poi sperimentare”

In occasione del Marketing Fest 2026, Francesco Giorgino ha ricevuto il premio Raymond Loewy alla comunicazione, riconoscimento che il professore ha accolto con particolare emozione, sottolineando il forte legame personale e culturale con la Puglia.

“È un riconoscimento importante – ha dichiarato Giorgino – che esiste da tanto tempo e che caratterizza anche la storia più recente di questa città. Per me ha un significato particolare, anche perché sono pugliese: vengo da Andria, una città che ha fatto della cultura federiciana un punto di forza. Ricevere un premio che si intitola a Raymond Loewy è anche un modo per richiamare quella identità”.

Il docente universitario e giornalista ha poi evidenziato quanto sia significativo ricevere attenzione e stima dalla propria terra d’origine. “Sono felice dell’attenzione che la Puglia e i pugliesi mi riservano. Non sempre accade, perché spesso vale il detto nemo propheta in patria. Per questo, quando i pugliesi riconoscono il valore dell’impegno e della sensibilità verso il territorio, fa sempre molto piacere”.

Nel corso dell’intervista, Giorgino ha ripercorso anche i momenti più importanti della sua carriera, definendosi determinato ma anche fortunato. “Ho sempre seguito con grande determinazione i miei obiettivi professionali, ma sono stato anche molto fortunato. Oggi, mentre mi accingo a compiere 59 anni, posso dire di aver realizzato entrambi i miei obiettivi: fare il giornalista nel servizio pubblico al più alto livello possibile e fare il professore universitario, il ricercatore”.

Un percorso che negli anni si è ampliato anche sul piano accademico. “Ho avuto il piacere di lavorare non solo nell’ambito della comunicazione, come già avveniva dal 2000 in avanti, ma anche in quello del marketing”, ha spiegato.

Ampio spazio anche a una riflessione sull’evoluzione del giornalismo. Secondo Giorgino, negli ultimi anni il mestiere è cambiato profondamente nei linguaggi, nei canali e nei codici, soprattutto per effetto dell’ecosistema digitale. Tuttavia, la sua funzione essenziale resta immutata.

“Il giornalismo – ha osservato – è cambiato molto dal punto di vista dei linguaggi, dei canali e dei codici, perché risente della presenza dell’ecosistema comunicativo digitale. Ma non è cambiato nella sua funzione, che è quella di intermediazione simbolico-culturale tra la realtà rappresentabile e il pubblico”.

In termini più semplici, ha aggiunto, il compito dell’informazione è quello di “segnalare all’opinione pubblica le priorità tematiche, raccontare la complessità del nostro tempo e rispondere a un bisogno profondamente umano: quello di informarsi”. Un bisogno, ha spiegato, che nasce dalla necessità di ciascuno di noi di “sorvegliare il territorio circostante”.

Un passaggio significativo dell’intervista è stato dedicato ai giovani che aspirano a lavorare nel mondo della comunicazione. Giorgino ha insistito sull’importanza della preparazione teorica, oltre che dell’esperienza pratica. “La comunicazione ormai non è più soltanto frutto del saper fare, quindi dell’esperienza sul campo, ma anche del sapere. Si sono strutturati tanti filoni scientifici, i cosiddetti media studies. Per questo il consiglio che do è: studiare prima, sperimentare poi, mantenendo una grande determinazione”.

Parole che restituiscono il senso di una professione affascinante ma impegnativa. “È una delle professioni più difficili da fare – ha concluso – però, quando si riesce a esercitarla bene, le soddisfazioni sono tante”.

Infine, una riflessione sul modo migliore per raccontare la realtà contemporanea. Per Giorgino, il segreto sta nell’equilibrio, nell’onestà intellettuale e nella capacità di liberarsi da pregiudizi e rigidità ideologiche. “Bisogna essere oggettivi, non avere paraocchi, non essere vittime di strabismo ideologico e culturale. Occorre accostarsi alla realtà con serenità, mantenendo il giusto distacco. Alla fine, chi orienta la nostra azione è soltanto una entità: il pubblico. È a loro che dobbiamo rispondere”.

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