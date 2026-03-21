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Home // Cronaca // Puglia Innovation Awards 2026: a Foggia celebrate le eccellenze tra imprese e startup

PUGLIA INNOVATION Puglia Innovation Awards 2026: a Foggia celebrate le eccellenze tra imprese e startup

Evento dedicato alle imprese e startup che si distinguono per innovazione, sostenibilità e impatto sul territorio

Puglia Innovation Awards 2026: a Foggia celebrate le eccellenze tra imprese e startup

Puglia Innovation Awards 2026 - Fonte Immagine: fattitaliani.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Marzo 2026
Cronaca // Foggia //

Foggia ha ospitato il 20 marzo 2026 la prima edizione dei Puglia Innovation Awards, evento dedicato alle imprese e startup che si distinguono per innovazione, sostenibilità e impatto sul territorio. L’iniziativa, tenutasi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia, ha richiamato imprenditori, professionisti, istituzioni e studenti per una giornata di confronto e premiazione.

I saluti istituzionali sono stati portati da rappresentanti dell’Università di Foggia, Confindustria, ITS Academy Green Energy Puglia e dall’associazione studentesca AreaNuova, sottolineando l’importanza di promuovere innovazione responsabile e sostenibile in ogni settore economico.

La mattinata ha visto due panel principali: “Oltre il futuro: tecnologie emergenti per la trasformazione di impresa” e “Innovare per crescere responsabilmente”, incentrati su tecnologia avanzata, modelli sostenibili e transizione ecologica.

Le imprese premiate

  • RWE Green Awards – AraBat: per la sostenibilità, con la tecnologia AraMet per il riciclo delle batterie al litio, riduzione dell’80% delle emissioni di CO₂ e economia circolare.
  • Foggia Today Food Awards – Capobianco Organic Farm: per l’innovazione agroalimentare, agricoltura rigenerativa e filiera chiusa, garantendo tracciabilità e sostenibilità.
  • Generali Tech Awards – Manta: per integrazione di Industria 4.0 e 5.0, interconnessione uomo-macchina e ottimizzazione dei processi produttivi.
  • ADB Credit Management Real Estate Awards – Gelsomino Edilizia: per edilizia biocompatibile e processi produttivi digitalizzati, con efficienza energetica e riduzione degli sprechi.
  • Innovation Award – Sistemi Energetici S.p.A.: per energie rinnovabili, trattamento biogas e progetto KmetroVerde, polo tecnologico sostenibile.
  • Riconoscimento Terzo Settore – AreaNuova: per la promozione della cultura dell’innovazione tra i giovani e il legame con il territorio.

Nel pomeriggio spazio alle startup con i SellaLab Startup Awards:

  • RE-SOURCE: piattaforma B2B per la simbiosi industriale tramite Intelligenza Artificiale.
  • GREEN GOLD: trasforma rifiuti elettronici in oro, incentivando la sostenibilità e il coinvolgimento dei cittadini.
  • CAPITANATA CARE: agricoltura intelligente con sensori IoT e algoritmi IA per ottimizzare irrigazione e produttività.

Il workshop pomeridiano ha approfondito innovazione tecnologica e sostenibile, con case study come ORKESTRA, progetto musicale basato su intelligenza artificiale e logica ESG, e il focus sull’open innovation di SellaLab.

La giornata ha confermato la vivacità dell’ecosistema innovativo pugliese, mettendo in luce come imprese e startup stiano integrando tecnologia, sostenibilità e competitività, sostenute da un network di enti, associazioni e istituzioni locali.

Organizzatori dell’evento sono stati UGDCEC Foggia e Confindustria Giovani Foggia, con il contributo di ITS Academy Green Energy Puglia, AIGA Foggia, AGCDL Foggia, ANCE Giovani Foggia, ANGA Foggia, Apulia Digital ITS Academy e il patrocinio dell’Università di Foggia.

Lo riporta foggiatoday.it.

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