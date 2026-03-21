Puglia Innovation Awards 2026: a Foggia celebrate le eccellenze tra imprese e startup

Foggia ha ospitato il 20 marzo 2026 la prima edizione dei Puglia Innovation Awards, evento dedicato alle imprese e startup che si distinguono per innovazione, sostenibilità e impatto sul territorio. L’iniziativa, tenutasi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia, ha richiamato imprenditori, professionisti, istituzioni e studenti per una giornata di confronto e premiazione.

I saluti istituzionali sono stati portati da rappresentanti dell’Università di Foggia, Confindustria, ITS Academy Green Energy Puglia e dall’associazione studentesca AreaNuova, sottolineando l’importanza di promuovere innovazione responsabile e sostenibile in ogni settore economico.

La mattinata ha visto due panel principali: “Oltre il futuro: tecnologie emergenti per la trasformazione di impresa” e “Innovare per crescere responsabilmente”, incentrati su tecnologia avanzata, modelli sostenibili e transizione ecologica.

Le imprese premiate

RWE Green Awards – AraBat : per la sostenibilità, con la tecnologia AraMet per il riciclo delle batterie al litio, riduzione dell’80% delle emissioni di CO₂ e economia circolare.

: per la sostenibilità, con la tecnologia per il riciclo delle batterie al litio, riduzione dell’80% delle emissioni di CO₂ e economia circolare. Foggia Today Food Awards – Capobianco Organic Farm : per l’innovazione agroalimentare, agricoltura rigenerativa e filiera chiusa, garantendo tracciabilità e sostenibilità .

: per l’innovazione agroalimentare, agricoltura rigenerativa e filiera chiusa, garantendo . Generali Tech Awards – Manta : per integrazione di Industria 4.0 e 5.0 , interconnessione uomo-macchina e ottimizzazione dei processi produttivi.

: per integrazione di , interconnessione uomo-macchina e ottimizzazione dei processi produttivi. ADB Credit Management Real Estate Awards – Gelsomino Edilizia : per edilizia biocompatibile e processi produttivi digitalizzati, con efficienza energetica e riduzione degli sprechi .

: per edilizia biocompatibile e processi produttivi digitalizzati, con . Innovation Award – Sistemi Energetici S.p.A. : per energie rinnovabili, trattamento biogas e progetto KmetroVerde , polo tecnologico sostenibile.

: per energie rinnovabili, trattamento biogas e progetto , polo tecnologico sostenibile. Riconoscimento Terzo Settore – AreaNuova: per la promozione della cultura dell’innovazione tra i giovani e il legame con il territorio.

Nel pomeriggio spazio alle startup con i SellaLab Startup Awards:

RE-SOURCE : piattaforma B2B per la simbiosi industriale tramite Intelligenza Artificiale .

: piattaforma B2B per la simbiosi industriale tramite . GREEN GOLD : trasforma rifiuti elettronici in oro, incentivando la sostenibilità e il coinvolgimento dei cittadini.

: trasforma rifiuti elettronici in oro, incentivando la sostenibilità e il coinvolgimento dei cittadini. CAPITANATA CARE: agricoltura intelligente con sensori IoT e algoritmi IA per ottimizzare irrigazione e produttività.

Il workshop pomeridiano ha approfondito innovazione tecnologica e sostenibile, con case study come ORKESTRA, progetto musicale basato su intelligenza artificiale e logica ESG, e il focus sull’open innovation di SellaLab.

La giornata ha confermato la vivacità dell’ecosistema innovativo pugliese, mettendo in luce come imprese e startup stiano integrando tecnologia, sostenibilità e competitività, sostenute da un network di enti, associazioni e istituzioni locali.

Organizzatori dell’evento sono stati UGDCEC Foggia e Confindustria Giovani Foggia, con il contributo di ITS Academy Green Energy Puglia, AIGA Foggia, AGCDL Foggia, ANCE Giovani Foggia, ANGA Foggia, Apulia Digital ITS Academy e il patrocinio dell’Università di Foggia.

Lo riporta foggiatoday.it.