Rifiuti abbandonati nel tratturo di Manfredonia: la denuncia degli ispettori CIVILIS

MANFREDONIA – Una nuova segnalazione di degrado ambientale arriva dal territorio sipontino. La pattuglia degli Ispettori ambientali territoriali Forestali CIVILIS ha documentato, con foto e video, numerosi episodi di abbandono di rifiuti lungo il tratturo comunale della Puglia, in prossimità del complesso idrico AQP.
A lanciare l’allarme è il Comandante Nazionale Generale Giuseppe Marasco, che sottolinea come il fenomeno sia in costante e preoccupante crescita:
«L’abbandono dei rifiuti negli ultimi anni è aumentato in maniera esponenziale, coinvolgendo materiali di ogni genere, lasciati indiscriminatamente in contesti urbani e rurali».
Secondo quanto evidenziato, le aree interessate da questi episodi tendono nel tempo a trasformarsi in vere e proprie discariche abusive, con conseguenze gravi per l’ambiente e potenziali rischi di inquinamento. In alcuni casi, l’accumulo massiccio di rifiuti ha persino modificato l’aspetto del territorio.
Non solo zone isolate: anche i cassonetti stradali risultano spesso circondati da rifiuti abbandonati, tra cui ingombranti come materassi, mobili ed elettrodomestici, oltre a rifiuti speciali derivanti da lavori edili.
Il problema, però, non si limita alla mancanza di senso civico.
«Spesso si tratta della manifestazione finale di attività illecite organizzate – spiega Marasco – con una vera e propria filiera illegale che parte da imprese che operano in nero e non smaltiscono correttamente i rifiuti».
Particolarmente emblematico è il caso dei materiali da demolizione e ristrutturazione, spesso rinvenuti lungo le strade: rifiuti che derivano da lavori non dichiarati e privi della documentazione obbligatoria, come i formulari di identificazione (FIR).
Le dinamiche individuate sono molteplici:
- privati che raccolgono scarti per arrotondare e li smaltiscono illegalmente;
- servizi di “svuota cantine” irregolari che abbandonano i rifiuti invece di conferirli correttamente;
- artigiani e attività commerciali che evitano i costi di smaltimento.
Dal punto di vista normativo, le violazioni più frequenti riguardano:
- l’articolo 192 del D.Lgs. 152/2006 (divieto di abbandono di rifiuti);
- l’articolo 256 (gestione non autorizzata di rifiuti).
Gli ispettori sottolineano infine l’importanza di distinguere tra rifiuti domestici e speciali per individuare correttamente responsabilità e sanzioni.
La situazione nel tratturo di Manfredonia rappresenta solo uno dei tanti casi che confermano la necessità di intensificare controlli e azioni di contrasto, per tutelare il territorio e interrompere una filiera illegale che danneggia ambiente ed economia.
1 commenti su "Rifiuti abbandonati nel tratturo di Manfredonia: la denuncia degli ispettori CIVILIS"
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