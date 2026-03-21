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RIFIUTI MANFREDONIA Rifiuti abbandonati nel tratturo di Manfredonia: la denuncia degli ispettori CIVILIS

Numerosi episodi di abbandono di rifiuti lungo il tratturo comunale della Puglia, in prossimità del complesso idrico AQP

Rifiuti abbandonati nel tratturo di Manfredonia: la denuncia degli ispettori CIVILIS

Rifiuti abbandonati nel tratturo di Manfredonia: la denuncia degli ispettori CIVILIS

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Marzo 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA – Una nuova segnalazione di degrado ambientale arriva dal territorio sipontino. La pattuglia degli Ispettori ambientali territoriali Forestali CIVILIS ha documentato, con foto e video, numerosi episodi di abbandono di rifiuti lungo il tratturo comunale della Puglia, in prossimità del complesso idrico AQP.

A lanciare l’allarme è il Comandante Nazionale Generale Giuseppe Marasco, che sottolinea come il fenomeno sia in costante e preoccupante crescita:

«L’abbandono dei rifiuti negli ultimi anni è aumentato in maniera esponenziale, coinvolgendo materiali di ogni genere, lasciati indiscriminatamente in contesti urbani e rurali».

Secondo quanto evidenziato, le aree interessate da questi episodi tendono nel tempo a trasformarsi in vere e proprie discariche abusive, con conseguenze gravi per l’ambiente e potenziali rischi di inquinamento. In alcuni casi, l’accumulo massiccio di rifiuti ha persino modificato l’aspetto del territorio.

Non solo zone isolate: anche i cassonetti stradali risultano spesso circondati da rifiuti abbandonati, tra cui ingombranti come materassi, mobili ed elettrodomestici, oltre a rifiuti speciali derivanti da lavori edili.

Rifiuti abbandonati nel tratturo di Manfredonia: la denuncia degli ispettori CIVILIS


Il problema, però, non si limita alla mancanza di senso civico.

«Spesso si tratta della manifestazione finale di attività illecite organizzate – spiega Marasco – con una vera e propria filiera illegale che parte da imprese che operano in nero e non smaltiscono correttamente i rifiuti».

Particolarmente emblematico è il caso dei materiali da demolizione e ristrutturazione, spesso rinvenuti lungo le strade: rifiuti che derivano da lavori non dichiarati e privi della documentazione obbligatoria, come i formulari di identificazione (FIR).

Le dinamiche individuate sono molteplici:

  • privati che raccolgono scarti per arrotondare e li smaltiscono illegalmente;
  • servizi di “svuota cantine” irregolari che abbandonano i rifiuti invece di conferirli correttamente;
  • artigiani e attività commerciali che evitano i costi di smaltimento.

Dal punto di vista normativo, le violazioni più frequenti riguardano:

  • l’articolo 192 del D.Lgs. 152/2006 (divieto di abbandono di rifiuti);
  • l’articolo 256 (gestione non autorizzata di rifiuti).

Gli ispettori sottolineano infine l’importanza di distinguere tra rifiuti domestici e speciali per individuare correttamente responsabilità e sanzioni.

La situazione nel tratturo di Manfredonia rappresenta solo uno dei tanti casi che confermano la necessità di intensificare controlli e azioni di contrasto, per tutelare il territorio e interrompere una filiera illegale che danneggia ambiente ed economia.

1 commenti su "Rifiuti abbandonati nel tratturo di Manfredonia: la denuncia degli ispettori CIVILIS"

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