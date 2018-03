Salcuni (5FSS): “Puglia Events un modo efficace per stare al centro dei grandi flussi del turismo”

Di:

Monte Sant’Angelo – “PROMUOVENDO il territorio comunicando i grandi eventi di cultura e spettacolo, che in Puglia ormai hanno raggiunto livelli di grande qualità, rappresenta un modo efficace ed intelligente per mettere la Puglia al centro dei grandi flussi del turismo di qualità.” Così Franco Salcuni, presidente del Consorzio Five Festival Sud System, il Consorzio che racchiude i maggiori festival della Capitanata, commenta la nascita di “Puglia Events”, l’iniziativa presentata oggi dall’assessore Godelli, dal Presidente Vendola e da Carmelo Grassi, presidente del Teatro Pubblico Pugliese.I Festival aderenti al Consorzio Five Festival Sud System (Carpino Folk Festival, FestambienteSud, Teatro Civile Festival di Legambiente, Orsara Musica Jazz Festival, Suonincava e il Festival d’arte Apuliae) hanno iniziato già da tempo la programmazione 2011 che animerà, anche quest’anno, le notti d’estate dal Gargano ai Monti Dauni. “I nostri festival beneficeranno senz’altro di uno strumento, come Puglia Events, che mira a migliorare sul piano dell’attrazione turistica i grandi eventi pugliesi.” – conclude Salcuni, presidente del Consorzio per la promozione della qualità culturale del territorio (5FSS).Redazione Stato