Manfredonia, 21 aprile 2018. Ha ufficialmente il via il Bifest, festival internazionale del cinema da nove anni evento culturale di punta della Regione Puglia. Sotto la direzione artistica di Felice Laudadio, oggi il Bari International Film Festival apre le danze a otto giorni nel segno del cinema tra mostre, masterclass, anteprime internazionali e incontri con le personalità del mondo dello spettacolo, tra cui quest’anno ben tre premi Oscar: Bernardo Bertolucci, Giuseppe Tornatore e Vittorio Storaro. Quest’edizione, che si chiuderà il 28 aprile, è dedicata a Vittorio Taviani (scomparso recentemente), fratello del compianto Paolo, entrambi registi e sceneggiatori che hanno fatto la storia del cinema italiano. Questa mattina grande successo per la prima masterclass del Bifest al Teatro Petruzzelli con l’attore Pierfrancesco Favino: l’incontro ha registrato il pienone e la presenza in prima fila di Pippo Baudo, che domani 22 aprile introdurrà l’evento dedicato ad Armando Trovajoli e che sarà arricchito da uno spettacolo musicale con la presenza di Peppe Servillo. Inaugurata anche la mostra dedicata ai trent’anni di Nuovo Cinema Paradiso, il capolavoro che valse a Giuseppe Tornatore il premio Oscar e che verrà proiettato al Teatro Petruzzelli sabato 28 con la presenza del regista. La mostra, che si terrà al Colonnato del Palazzo Ex Provincia per tutta la durata del festival, raccoglie fonti fotografiche, documenti, oggetti di scena e materiale vario relativo al celebre film. Carmen Palma Bifest 2018: parte il festival del cinema con Pierfrancesco Favino ultima modifica: da

