Calcio. Allo Iacovone Taranto Manfredonia

Di:

Manfredonia, 21 aprile 2018. Arbitrerà la Signora Graziella Pirriatore (Sezione Di Bologna) il match Taranto-Manfredonia valido per la 32° giornata del campionato di serie d girone h che, si disputerà domenica 22 Aprile 2018, alle 15.00, presso lo Stadio Iacovone.

L’arbitro sarà coadiuvato dagli assistenti: Andrea Barcherini (Sezione Di Terni) e Riccardo Marchionni (Sezione Di Foligno).

Il Manfredonia dopo 5 anni è retrocesso in Eccellenza, il Taranto è in zona playoff.

Il Taranto è difficile da affrontare in casa, non si chiude, gioca a calcio. La campagna acquisti invernale ha rinforzato la rosa, ma nella prossima stagione calcistica va ridisegnata. La gara contro il Manfredonia non sarà facile, ma la affronteremo a testa alta. Siamo candidati ai playoff e cercheremo di superarli. Dispiace che, una piazza calda come Manfredonia, dotata di tante qualità retroceda in Eccellenza”, dichiara Mister Cazzarò.

I Convocati per Il Taranto

Nell’ultima seduta di rifinitura, svoltasi questo pomeriggio allo Stadio Jacovone, Mister Cazzarò, insieme al suo staff tecnico ha diramato l’elenco dei convocati per la gara di domani:

Portieri: Pellegrino

Difensori: Bilotta, Boccadamo, Cacciola, Corbier, D’Angelo, Giannotta, Li Gotti, Rosania.

Centrocampisti: Capua, Galdean, Gori, Lorefice, Marsili, Palumbo, Quero.

Attaccanti: Ancora, D’Agostino, Diakitè, Favetta, Giorgio, Portoghese.

Risultati 31° Giornata

Aversa Normanna-San Severo 2-0

Potenza-Az Picerno 4-0

Team Altamura-Francavilla 1-3

Turris-Gravina 2-0

Cavese-Sporting Fulgor 4-1

Città Di Gragnano-Taranto 1-3

Audace Cerignola-Pomigliano 0-0

Manfredonia-Nardò 1-1

Sarnese-Frattese 0-1

Classifica

Potenza 77

Cavese 69

Team Altamura 63

Taranto 62

Audace Cerignola 60

Az Picerno 49

Gravina 47

Nardò 46

Città Di Gragnano 36

Francavilla 36

Turris 35 (-4 pen.)

Sarnese 32 (-2 pen.)

Pomigliano 31

Aversa Normanna 29

Frattese 29

San Severo 27

Manfredonia 17

Sporting Fulgor 12

Gare della 32° Giornata

Francavilla-Audace Cerignola

Az Picerno-Aversa Normanna

Frattese-Pomigliano

Città Di Gragnano-Cavese

Taranto-Manfredonia

San Severo-Sarnese

Nardò-Potenza

Gravina-Team Altamura

Sporting Fulgor-Turris