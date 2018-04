Coppia anziani trovati morti in canale

SAN GIOVANNI ALLA VENA (PI) 17 FEBBRAIO 2008.ANZIANO SI GETTA NELL'ARNO DOPO INCIDENTE, RITROVATO MORTO. Il corpo dell'uomo di 70 anni che ieri si era gettato nel fiume Arno da un ponte a San Giovanni alla Vena, nel comune di Vicopisano (Pisa), dopo aver provocato un incidente stradale che non aveva avuto gravi conseguenze. L'anziano, dopo l'incidente, era tornato a casa sconvolto per quanto accaduto, dicendo che si sarebbe suicidato gettandosi in Arno. I familiari avrebbero dato poco peso alle parole dell'uomo che, poco dopo si e' buttato nelle acque del fiume. Il cadavere e' stato rinvenuto nell'Arno, non lontano dal ponte dal quale l'uomo si era gettato, dopo ricerche effettuate da carabinieri e sommozzatori dei vigili del fuoco.FRANCO SILVI/ANSA