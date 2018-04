Foggia-Bari, il derby finisce 1-1 (Fotogallery)

Esultanza Zambelli (ph Enzo Maizzi)

(ANSA) – FOGGIA, 21 APR – L’1-1 tra Foggia e Bari è un risultato giusto ma condizionato dal grave errore del portiere di casa Guarna che ha letteralmente regalato il pallone del pareggio a Nenè. Il Bari ha preso all’inizio il pallino della gara in mano. Poi si è fatto vedere il Foggia con Mazzeo che non riesce a correggere in porta un cross di Zambeletti. Al 25′ i padroni di casa passano in vantaggio. Su tiro cross dalla destra di Zambeletti, il centrale barese, Gyomber devia nella propria porta nel tentativo di anticipare un attaccante foggiano. Pochi minuti dopo, al 29′ il Bari pareggia grazie allo svarione di Guarna che, nel rinviare, consegna la palla a Nenè che insacca facilmente. Da quel momento si assiste ad un’altra gara, scialba e senza mordente da parte dei padroni di casa e un Bari che non fa più di tanto. Nel secondo tempo,l’arbitro interrompe la gara a causa dei fumogeni della curva Nord (la gara era preclusa ai tifosi ospiti). fotogallery Enzo Maizzi























Foggia-Bari, il derby finisce 1-1

