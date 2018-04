Foggia. Viaggio tra emozioni in Cattedrale

Di:

Ritrovare quegli occhi perduti nel tempo, emblematica è la diapositiva proiettata, “illuminata quasi” dalle sette candele che sette persone, precedentemente scelte senza distinzione di posizione sociale o gruppo religioso di appartenenza, hanno posizionato lì al centro dell’altare

Don Luigi Verdi è responsabile della Fraternità di Romena (presente anche sul sito: https://www.romena.it).

Nato a San Giovanni Valdarno (Arezzo) nel 1958, ha cominciato subito il suo cammino di sacerdote in Casentino, a Pratovecchio.

Nel 1991, dopo una profonda crisi personale e spirituale, ha chiesto al vescovo di Fiesole di poter realizzare a Romena, in Toscana, un’esperienza di fraternità.

In pochi anni la Pieve, che era sporadicamente visitata da qualche gruppo di turisti e utilizzata dai pochi parrocchiani, è divenuta punto di incontro per migliaia di viandanti in cammino verso una qualità di Vita più autentica e verso un tessuto diverso di relazioni.

L’incontro, dal titolo “Semplicemente vivere”, realizzato dalla Diocesi Foggia-Bovino e dalla Pastorale Giovanile, alla presenza di tanti fedeli senza distinzione di “questa o quella parrocchia”, nonché di responsabili di vari gruppi giovanili presenti in loco, si è tenuto venerdì 20 Aprile 2018, presso la Basilica Cattedrale B. M. V. Assunta in Cielo, in Piazza Duomo, nel Capoluogo Dauno, in un silenzio quasi surreale, che “ha quasi coperto il rumore assordante della piazza”.

Il tutto accompagnato dalla proiezione di alcuni video come “mi sento in Esilio”, storia di come, nell’era Social, in cui “tutti sembrano essere interconnessi gli uni con gli altri, si diventa sempre più soli non essendo paradossalmente più capaci di dire un ti voglio bene, mi manchi, ti amo guardandosi negli occhi”, con le mani che sudano quasi, il viso che diventa paonazzo dall’emozione, ma lo si fa solo stando a testa bassa dietro ad uno Smartphone riducendo così, quel tripudio di emozioni, a un semplice cuoricino o a uno smile/emoticon.

E ancora…”Vincent Van Gogh”, storia di Fede anche attraverso l’Arte, “fatta di luci, ombre e di tante spesso impercettibili sfumature.

È necessario, ha sottolineato più volte don Luigi Verdi durante il suo ponderato intervento, questa volta senza applausi scroscianti ma semplicemente “con occhi lucidi di consenso”, ritrovare il senso della sincerità, genuinità, della dolcezza, dell’essere autentici.

Rispolverare quel coraggio ormai svanito, tra un mi piace e un tag Social, perchè solo allora “quel seme lì piantato nel terreno, ben innaffiato e coccolato, porterà buoni frutti e alberi rigogliosi”.

Il vero amico, ha continuato don Luigi Verdi, con la sua voce forte ma allo stesso tempo vera, leale e sincera, come solo un buon padre e una buona madre di famiglia sanno fare, dopo una breve introduzione del Vescovo S. E. Monsignor Vincenzo Pelvi, è chi resta lì non solo nei momenti di gioia, “in cui tutto sembra essere rose e fiori in verdi distese”, ma soprattutto in quelli più bui e affannosi, in cui tutti si defilano e in cui lui invece è lì, “aiutandoti a rialzarti dicendo: Non sei solo, io sono qui con te”.

Filo conduttore della soave serata, in un’atmosfera raccolta e premurosa: Le Parrocchie come luogo in cui non si va solo “a passare il tempo”, ma come momento di Accoglienza dell’altro, ascoltandolo.

Don Luigi ha poi invitato tutti a darsi una stretta di mano, un abbraccio, ma soprattutto, svegliandosi la mattina, a dirsi buongiorno guardandosi.

Infine sette persone, scelte a caso senza distinzione di posizione sociale o gruppo religioso, hanno acceso sette candele per indicare che non bisogna mai spegnere la luce della speranza e farsí che, riprendendo alcune note del video “semplice”, sia semplice come una grandezza, un sorriso, una carezza.

Marco Bonnì