Esterno Commissariato PS di Manfredonia (statoquotidiano@)

Di:



Manfredonia, 21 aprile 2018. Gli agenti del Commissariato di P.S. di Manfredonia hanno tratto in arresto ieri il 58enne Francesco Paolo Cavallucci, su ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Foggia. L’uomo era stato condannato per cumulo di pena per i delitti commessi, alla reclusione di 7 anni, 6 mesi e 10 giorni. Il 58enne, responsabile dei reati di ricettazione e vendita di cose con impronte contraffatte, è stato così rintracciato dagli agenti e condotto dopo le formalità di rito, nel carcere di Foggia. Redazione StatoQuotidiano.it Manfredonia. Ordine di carcerazione: arrestato 58enne ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.