San Severo. Gli agenti del Commissariato San Severo, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato ieri una perquisizione domiciliare nei confronti di R.M. – anni 32, presso l’abitazione di Torremaggiore. La minuziosa ricerca che seguiva nell’appartamento, ha consentito di rinvenire e sequestrare, 12 cipolline termo-sigillate del peso di gr. 3,6 circa complessivi, un pezzo solido termo-sigillato di 30 gr. Circa, di sostanza stupefacente, abilmente occultata nel cassetto di un vano cucina. La sostanza sequestrata è stata sottoposta al narcotest, il quale dava esito positivo per la ricerca della cocaina. La grande professionalità dimostrata dagli Agenti della Polizia di Stato, ha permesso di rinvenire e sequestrare inoltre, un bilancino di precisione, una somma di denaro di 260,00 euro e altri elementi essenziali ai fini processuali attestanti l’attività di spaccio. Al termine delle formalità di rito l’arrestato è stato accompagnato nel carcere di Foggia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Redazione StatoQuotidiano.it Spaccio cocaina, arrestato 32enne a San Severo ultima modifica: da

