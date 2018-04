Uomo perde controllo moto e muore a Bari

Di:

(ANSA) – BARI, 21 APR – Un uomo di 54 anni, Luigi Lorusso, barese e dipendente della Sanitaservice al Policlinico, è morto in un incidente stradale avvenuto in città.

L’uomo stava percorrendo in sella alla sua Honda 125 il lungomare Di Crollalanza, in direzione Pane Pomodoro, quando per cause da accertare ha perso il controllo del mezzo ed è caduto. E’ stato soccorso da personale del 118 e portato all’ospedale Di Venere, dove è morto poco dopo il ricovero. Sul posto è intervenuta la Polizia locale che sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Indagini in corso coordinate da Procura di Bari.