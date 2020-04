Cislaghi “Quali strategie sono messe in atto per individuare i portatori di virus?”

Foggia, 21 aprile 2020. Antonio Tutolo protesta per i contagi tra familiari e denuncia che in caso di positività non solo non è ospitato in strutture protette il positivo ma neanche sono fatti i test diagnostici (i tamponi) ai famigliari conviventi. Pierluigi Lopalco ribadisce il no ai tamponi di massa e spiega nuovamente il motivo. “Utilizzarlo a questo scopo andrebbe contro ogni logica scientifica”. Sono inconciliabili le due posizioni o “c’è dell’altro?”

Antonio Tutolo non chiede tamponi di massa ma uno screening sui possibili contagiati che vivono a contatto con un positivo. Non chiede altro che si faccia quanto prescritto dall’Istituto Superiore di Sanità ( testare le persone venute a contatto con i positivi) che poi è quanto teorizzato dai sostenitori delle App per mappare i contatti avuti da eventuali futuri positivi riscontrati. Sicuramente Lo Palco “parla d’altro” e non risponde alle richieste degli operatori sanitari (test di massa e ripetuti) o delle forze di Polizia perchè prevenire il difondersi del contatto parte dall’individuazione precoce dei positivi è unno degli obbiettivi della prevenzione attiva stante che la prevenzione passiva è data dai DPI, dal “distanziamento sociale e dall’uso diffuso delle mascherine per evitare di contagiare altre persone se si è positivi.

Quale sia il vero problema Lo Palco lo dice espressamente senza enfatizzarlo: “Oltre al fatto che un aggravio del carico di lavoro dei laboratori porterebbe inevitabilmente a colli di bottiglia e ritardi per analisi di altri soggetti che presentassero una reale necessità di avere un risultato in tempi brevi“. Quindi non è l’utilità in sé dei tamponi a più persone in discussione ma la capacità del sistema pugliese a far fronte al carico di lavoro necessario.

Ragioniamo sulle cifre.

Se in Lombardia si fanno circa 10.000 tamponi al giorno per una popolaziione di 10.000.000 di persone (1 per 1000 abitanti) in Puglia siamo attorno ai 2.000 tamponi per 4.000.000 di persone (0,5 per 1000 abitanti), la metà della Lombardia per numero di abitanti. Stessa proporzione per la provincia di Foggia dove si fanno 300 tamponi per 600.000 persone (0,5 per 1000 abitanti).

Eppure tutti hanno criticato la Lombardia per l’esiguità dei test eseguiti ma in Puglia tutti taciono, tutti meno Antonio Tutolo a cui va la mia stima per come esercita la sua funzione di Sindaco. A volte posso non condividere quello che dice ma, in ogni caso, è sempre per il bene dei sui cittadini.

In questo caso Antonio fa bene a urlare perchè gli “strateghi regionali” dovrebbero spiegare come mai non si è raggiunto un numero ottimale di test eseguibili in Puglia, perchè non si è proceduto con l’acquisto di macchinari, e relativi kit di analisi, in grado di potenziare le capacità dei laboratori pubblici pugliesi.

Se fosse vero che il 2% dei pugliesi è venuto in contatto con il virus quali strategie sono messe in atto per individuare i portatori di virus? Quanto tempo serve e quali strategie sono in atto per identificarli? E’ vero che oggi i principali canali di diffusione dell’infezione sono le residenze per anziani e l’ambito famigliare ammesso che si sia posta fine al contagio nelle strutture sanitarie? Guardando la curva dei contagi abbiamo una crescita costante dei malati e un tasso costante dei positivi all’esame dei tamponi (5% di positività al test). Questo non fa dire che siamo in fase di decrescita ma che il dilagare dell’infezione è mantenuta a un livello che permette la tenuta del sistema sanitario. Se si allargano le possibilità di movimento delle persone, se si rimette in moto l’economia sommersa di sopravvivenza (parrucchieri a casa a esempio) cosa potrebbe succedere penso che nessunno oggi lo possa dire. Oggi la nostra provincia è la più colpita tra le provincie pugliesi per contagi e decessi ma ha lo stesso trattamento di quelle meno colpite ed è doveroso citare Don Milani “non c’è ingiustizia peggiore che fare parti uguali tra diseguali”.