Conte “Si riapre solo in sicurezza”. Dal 4 maggio industrie al lavoro 7 giorni su 7

. “Si riapre solo in sicurezza”. Il Premierteme una risalita dei contagi e per la ripartenza le incertezze restano tante. Come anticipa La Repubblica, “Dal 4 maggio solo industrie al lavoro sette giorni su sette; via libera ai settori manifatturiero e edile, negozi chiusi fino a metà mese. Anziani e bambini potrebbero uscire per ultimi”.

Intervistato dal quotidiano tedesco, “Suddeutsche Zeitung”, Conte ha detto “Prima dobbiamo togliere il lockdown, riavviare le fabbriche. Solo dopo andremo di nuovo al bar”. “Questa crisi ci cambierà, ci indurrà a modificare alcune delle nostre abitudini preferite“.

Covid19: il numero degli attualmente positivi al coronavirus. Per la prima volta dall’inizio dell’emergenza, è in calo rispetto al giorno prima. Il bollettino: i casi totali nel nostro Paese sono 181.228, al momento sono 108.237 le persone che risultano positive al virus. Le persone guarite sono 48.877. I pazienti ricoverati con sintomi sono 24.906, in terapia intensiva 2.537 (numero più basso da 1 mese a questa parte), mentre 80.758 si trovano in isolamento domiciliare. I deceduti sono 24.114 questo numero, però, potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.