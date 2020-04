Covid-19, macellaio foggiano trascorre la quarantena dentro un bosco (VIDEO)

Zaino in spalla e pochi soldi in tasca, per dieci mesiha percorso a piediprima di ritrovarsi bloccato in Lombardia a causa dell’emergenza coronavirus. Lasciato il lavoro da macellaio, il 28enne era partito il 19 maggio 2019 da, dove sarebbe dovuto rientrare una volta completato il giro dell’Italia. Oggi si trova in quarantenda, come la chiama lui, in un boschetto alle porte di Chiuro (Sondrio) e grazie ai rami realizza tutto ciò di cui ha bisogno.

Fonte: seguonews