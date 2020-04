Dattoli “Positivi medicina? Focolaio circoscritto. Incrementi casi? Non c’entrano gli ospedali”

, 21 aprile 2020. “. La situazione è sotto controllo”. Lo dice a StatoQuotidiano il dr., direttore generale degli OO.RR. di Foggia, coordinatore ospedaliero in Capitanata per l’emergenza da SARS-CoV-2, in merito ai 6 positivi (5 assistiti, 1 dottore specializzando) emersi ieri nel reparto di medicina universitaria dei Riuniti

Il focolaio. “E’ un paziente anziano, asintomatico, già visitato nella nostra struttura. Il primo tampone è risultato negativo, il secondo negativo. E’ stato dimesso dal reparto di medicina universitaria con la raccomandazione di segnalare qualsiasi sintomo. Dopo 3 giorni dalle dimissioni, un nuovo tampone a causa dei sintomi emersi: il test è positivo. Parliamo di un caso inedito, imponderabile, che supera tutti gli standard medici e l’attivazione dei protocolli previsti”. La situazione ad oggi: “I 6 assistiti sono stati ricoverati nel reparto di malattie infettive, i 2 negativi nel reparto di medicina ‘area grigia'”.

Per i tamponi “Al momento sono risultati tutti negativi nel reparto interessato. Abbiamo sottoposto altro personale sanitario a test: gli esiti sono attesi per domani. La sanificazione del reparto è stata naturalmente effettuata”.

Gli incrementi in Provincia di Foggia, nel periodo 14 aprile – 21 aprile 2020: 157 positivi, 21 decessi. “Quello che posso dirvi è che negli ospedali la pressione è molto diminuita. Parlo di ricoveri. E’ un problema di territori; ora sarà fondamentale l’attivazione di altre iniziative, nell’ambito del post acuzie, cercando di seguire i pazienti che sono a domicilio, così riducendo la pressione per i contagi”. Bisogna continuare in questo modo, la fase ospedaliera (tra Riuniti, presidi ospedalieri ASL, Casa Sollievo, strutture socio sanitarie) è più che sotto controllo. Le problematiche sono correlate ai contagi estemporanei, spesso da cluster familiari, l’unico rimedio è quello del distanziamento sociale”.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it