Decessi per Coronavirus “3,7% campione con 0 patologie, i ricoveri, le terapie”

Rapporto sulle caratteristiche dei pazienti deceduti positivi a COVID-19 in Italia (A cura di EpiCentro, certificato dall’OMS come membro del Vaccine Safety Net – Coordinamento scientifico a cura del Centro Nazionale per la Prevenzione delle malattie e la Promozione della Salute, CNAPPS – ISS).

“Questo dato è stato ottenuto da 1890 deceduti per i quali è stato possibile analizzare le cartelle cliniche. Il numero medio di patologie osservate in questa popolazione è di 3,3. Complessivamente, 70 pazienti (3,7% del campione) presentavano 0 patologie, 273 (14,4%) presentavano 1 patologia, 400 (21,2%) presentavano 2 patologie e 1147 (60,7%) presentavano 3 o più patologie. Prima del ricovero in ospedale, il 24% dei pazienti deceduti positivi all’infezione da SARS-CoV-2 seguiva una terapia con ACE-inibitori e il 16% una terapia con Sartani (bloccanti del recettore per l’angiotensina). Nelle donne (n=603) il numero medio di patologie osservate è di 3,4; negli uomini (n=1287) il numero medio di patologie osservate è di 3,2″.

Decessi in pazienti con meno di 50 anni. Al 20 aprile sono 238 dei 21.551 (1,1%) pazienti deceduti positivi all’infezione da SARS-CoV-2 di età inferiore ai 50 anni. In particolare, 54 di questi avevano meno di 40 anni (34 uomini e 20 donne con età compresa tra 0 e 39 anni). Di 6 pazienti di età inferiore ai 40 anni non sono disponibili informazioni cliniche, gli altri 38 presentavano gravi patologie preesistenti (patologie cardiovascolari, renali, psichiatriche, diabete, obesità) e 10 non avevano diagnosticate patologie di rilievo.