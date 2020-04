Feltri e il suo manifesto bossiano, ma l’Italia è una cosa seria

E allora mi corre l’obbligo di ricordare al buon Feltri che per noi l’unità nazionale è una cosa seria e penso che lo sia anche per Conte se “quel giorno” di marzo invece di dichiarare zona rossa solo la “padania” chiudendola a riccio, ha dischiarato zona rossa tutta l’Italia, consentendo anche al coronavirus di venire ad ammirare il nostro sole e il nostro mare. Per noi l’Italia è unita nella gioia e nel dolore e le regole sono regole per il nord e per il sud e penso anche per Conte visto che il blocco di tutto è avvenuto su come qui giù, nonostante i nostri casi di contagi siano meno della metà di quelli della sola regione Lombardia.

L’Italia è Italia sempre, anche quando qualche italiano del “norde” deve venire a curarsi nella sanità campana dove guarda caso stanno un tantino avanti nel numero percentuale dei guariti. A Feltri bisognerebbe far notare come la dittatura non sia stata per nulla “romanfoggiana”, perché se Conte avesse voluto fare il “foggianazzo” caro Feltri, quel giorno di marzo avrebbe dovuto chiudere il nord, bloccare tutto da Bologna in su, non far scendere nessuno e qui da noi il contagio non sarebbe arrivato, staremmo a parlare di poche decine di casi sporadici, le nostre attività sarebbero ancora aperte e noi ci saremmo fatti pasquetta e primo maggio sui prati o sulle spiagge che i nostri amici del nord, di cui parli, amano così tanto nei mesi estivi.

Invece no. Conte ha ragionato da Italiano, proprio come noi che abbiamo pianto vedendo i camion militari portare via i cadaveri dalla NOSTRA Bergamo, perché in quei camion non c’erano i nostri nemici – come ci definisci tu – c’erano i NOSTRI fratelli. Siamo italiani quando stiamo ore in apprensione ad aspettare che i dati di Milano diventino meno drammatici, perché non vediamo l’ora di poter tornare ad abbracciare i tanti amici e parenti che abbiamo lì. Siamo italiani quando speranzosi apprendiamo che a Napoli stanno sperimentando farmaci che forse funzionano perché sarebbe una soluzione anche per gli amici che abbiamo in Veneto e in Emilia. Siamo italiani e amiamo l’Italia perché è bella Palermo come lo è Venezia e non c’è differenza se sei nato a Torino o a Reggio Calabria, perché sei italiano!

Vedi Feltri, non pretendo che tu lo capisca e se la vuoi proprio tutta provo anche una tenera compassione, se penso che il tempo che perdi a sprigionare tutto quel veleno nei nostri confronti è tempo sottratto ai tuoi occhi per guardare quanta bellezza ti circonda, dal tuo nord al nostro sud.

Qualcuno mi direbbe “dai, invitiamolo da noi”. No, non sono ipocrita, non ti ospiterei a casa mia per farti ammirare le bellezze della mia terra; ho detto che sono italiano…..mica scemo, se ci pensi pagati l’albergo!”.