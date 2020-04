Giovani imprenditori di Manfredonia lanciano Helen, contenitore supporto per prodotti igienizzanti

Se è vero che molte attività sono state bloccate dal lockdown, e che pian piano cominceranno a ripartire, le buone idee non si fermano mai. È stato così per, tutti di Manfredonia:, 36 anni, titolare della Golmet srl (Lavorazione lamiere e intarsi a taglio);, 41 anni, titolare di GBC elettronica e spazio Enel;, 28 anni, titolare della Giordano management (consulenza di soluzioni per la stampa). I tre (Alessandro si occuperà della produzione, Gaetano e Matteo seguiranno la commercializzazione del prodotto) hanno dato fondo aper ideare e produrre un dispositivo che sarà d’ausilio proprio a quei fondamentali accorgimenti che serviranno sulla via della ripresa della normalità. Helen è il suggestivo nome dato al prodotto, un espositore contenitore a beneficio di aziende ed esercizi pubblici, un pratico supporto – per esterni ed interni – su cui appoggiare per l’uso, con unper il rilascio del materiale usato.

L’idea ha come obiettivo, oltre quello immediato di offrire un ausilio alle aziende – che dovranno dotarsi degli strumenti previsti dalla legge per tenere in sicurezza i propri spazi, in primis quelli relativi all’igiene personale di lavoratori e utenti – è quello di dare l’avvio ad un virtuoso circolo di ripresa e sviluppo dell’economia locale. Non solo, infatti, Helen è stata messa su da imprenditori del luogo, ma per scelta di politica aziendale si rivolgerà esclusivamente a fornitori locali dei materiali per la produzione e l’assemblaggio del prodotto. In più, saranno coinvolti partner territoriali per l’approvvigionamento dei presidi sanitari certificati di cui c’è assoluta necessità di utilizzo.

Nel concept del prodotto, si è puntato su materiali, estetica, attenzione ai dettagli. Helen, poi, avrà un prezzo “etico”: non un’operazione speculativa, ma un prezzo finale accessibile e alla portata di tutti. Come ciliegina sulla torta, v’è da dire che alla fine dell’emergenza, che si spera duri il meno possibile, l’espositore potrà essere riconvertito in supporto per materiali informativo e di comunicazione dell’azienda.

E allora ripetiamolo insieme: andrà tutto bene. Quante volte ce lo siamo ripetuti in questi giorni? È diventato un mantra di scongiuro, la prospettiva di una soluzione per riprendere la vita di sempre. Ce la faremo: ma talento, creatività, voglia di fare e, perché no, attenzione al territorio dovranno essere il motore della ripresa. Saranno le idee brillanti a mostrare la luce in fondo al tunnel della nostra quarantena.

Per Info e contatti:

disponibile presso GBC Elettronica

Via G. di Vittorio 37 – Manfredonia (Fg)

GBC: 0884513296 – Matteo: 3208154790

(messaggio privo di attribuzione commerciale)