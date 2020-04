Italia in Comune Puglia: “Rinegoziare canoni d’affitto per locali commerciali”

“Italia in Comune Puglia plaude all’iniziativa del Sindaco di Bitonto,i, di chiedere la rinegoziazione dei canoni d’affitto per i locali commerciali. Auspico che anche altri sindaci pugliesi facciano altrettanto su un tema che, come tanti in questo periodo difficile della storia del nostro Paese, chiede la più ampia convergenza e unione di intenti da parte di tutti le forze politiche”.

E’ quanto afferma il coordinatore regionale di Italia in Comune, Rosario Cusmai, che prosegue: “È importante sostenere anche in questo modo gli esercenti in difficoltà, oltre che attraverso una semplificazione delle procedure di autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico che, in questa fase, non dovrebbe inoltre prevedere costi da sostenere per bar, pub, pizzerie e ristoranti, già gravemente colpiti da circa due mesi di chiusura forzata e con rigide norme di distanziamento sociale da rispettare nel futuro”.

Nelle scorse ore, Abbaticchio, Sindaco di Bitonto e vice coordinatore nazionale di Italia in Comune, ha inviato una nota ai mediatori immobiliari della Puglia, vista la gravità della situazione commerciale in atto. “Non dubito che tutti i Comuni faranno il consentito per mettere riparo, con sgravi fiscali, a questa situazione. Ma sarà una goccia nell’oceano – prosegue Cusmai – Il problema principale sono i costi fissi che, in questo momento, sono elevati in rapporto al mercato. Occorre che tutte le parti in causa (Governo, Regione, Comuni, proprietari immobiliari ed imprenditori) lavorino per un patto di rinegoziazione immediata delle condizioni attuali. E’ necessario – conclude Cusmai – che vi sia un lavoro di squadra affinché tutte le parti in causa giungano ad un accordo nell’interesse di tutti”.