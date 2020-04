La maggioranza valuta la possibilità di sfiduciare il presidente Iaccarrino

Il presidente del consiglionon perde occasione di attaccare sui social la sua maggioranza di centrodestra. Sarà questo, dicono, il motivo per cui si è deciso un incontro per discuterne gli atteggiamenti “poco consoni” al suo ruolo. L’ipotesi più remota è la mozione di sfiducia nei suoi confronti se si troveranno i numeri, 22 voti pescando oltre la maggioranza. E’ evidente che qualche consigliere nel centrodestra potrebbe invece appoggiare Iaccarrino, dunque servirebbero i voti della minoranza. Se il Pd non intende togliere le castagne dal fuoco ad un problema non proprio, il M5s ritiene sia abbastanza consequenziale votare contro come la prima volta, quado la votazione per la presidenza dell’assise ottenne 16 voti su 33. Le ragioni alla base di queste critiche partono dalla contingenza, da questo periodo di contagi, dal modo di porsi del sindaco verso la città giudicata dal presidente “poco efficace”.

Risalgono probabilmente a ragioni elettorali, a rivalità di candidature in Fi, ad una certa “insofferenza” verso decisioni del sindaco tanto che Iaccarrino, in un’intervista a Stato Quotidiano, disse “Io e Landella siamo incompatibili”. Eravamo a dicembre scorso, le ragioni esposte nei mesi successivi si sono rivelate più vaghe della polemica. Si è arrivati oggi alla resa dei conti o si troverà una mediazione?

Gli esiti delle scelte potrebbero essere diversi, anche un indebolimento della maggioranza stessa perché Iaccarrino, comunque, ha già trovato sponde nella maggioranza, quegli stessi consiglieri che non gli voterebbero contro.

La maggioranza – con il sindaco, i coordinatori regionali di Fdi e Fi Congedo e D’Attis, Raffaele Di Mauro (consigliere di Fi e coordinatore provinciale), Di Giuseppe e Lasalandra (Fdi), Rosario Cusmai (Italia in Comune) e i capigruppo di maggioranza – si è data qualche giorno ancora per decidere dopo un incontro per consultarsi sulla questione.

Da parte della minoranza il dubbio riguarda quali modalità potrebbe avere la votazione del presidente successivo, che i pentastellati vorrebbero “concordata” mentre fonti attendibili indicano in Giulio Scapato, Sergio Clemente o Leonardo Di Gioia alcuni dei nomi orientati ad appoggiare l’operazione contro il presidente. Se traballasse il governo della città Landella si potrebbe veder costretto a cercare delle stampelle nella minoranza, una possibilità che non è contemplata, per ora, dall’opposizione e che alla ripresa della attività consiliari sarebbe difficile da sostenere.

