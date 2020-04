La protesta contro la Regione delle associazioni delle strutture sanitarie

LE STRUTTURE residenziali e semiresidenziali che curano l’assistenza socio-sanitaria e di riabilitazione alle fasce più deboli come anziani, disabili, minori, pazienti psichiatrici, hanno inviato al presidente della Regione Pugliae ai dirigenti dei servizi del dipartimento salute nonché alle prefetture pugliesi, alle commissioni e capigruppo regionali, una circostanziata protesta per una serie di inadempienze da parte del governo regionale.

A SOTTOSCRIVERE il documento sono: Agci Sanità Puglia – La Torre, Aiop – Salatto, Airp -Miccoli, Arsota Puglia, Confcooperative sanità Puglia – Abate, Confindustria – Telesforo, Fenascop – Paparella, Lega Coop Rollo, Welfare A Levante – Perruggini, in rappresentanza di 400 strutture in Puglia (in provincia di Foggia sono 25), con oltre dieci mila addetti diretti oltre a un variegato indotto.

NEL DOCUMENTO sono sintetizzati in otto punti “le problematiche che coinvolgono un po’ tutte le realtà sia residenziali che non residenziali”, e cioè: costituzione di un tavolo permanente tra Regione e Associazioni datoriali; fornitura per tutte le strutture di DPI previsti nel questionario inviato alle stesse e rimborso dei DPI già acquistati; somministrazione di tampone orofaringeo a tutti i pazienti e a tutti i dipendenti delle strutture semiresidenziali e residenziali; una soluzione per il personale infermieristico che la Regione per il tramite delle ASL e degli Ospedali, con le nuove assunzioni, ha sottratto alle nostre realtà; l’individuazione di spazi (alberghi, bed & breakfast, ostelli) per ospitare il personale che assistono pazienti positivi al covid o potenzialmente positivi al covid per il contenimento del contagio; un indennizzo ai Centri diurni, convenzionati e non convenzionati che sia nella misura del 90% della retta totale, in quanto i Buoni Servizio non riescono a coprire la quota sociale complessiva per il sostentamento degli stessi. In quanto alla co-progettazione con gli enti Gestori, ci sembra opportuno concordarli con la sola Asl di riferimento e non con tutti i Distretti per motivi temporali di dispersione grave organizzativa nonché di risposta immediata alla continuità progettuale già in essere; un indennizzo per le Strutture Residenziali, convenzionate e non convenzionate, in ordine ai posti letto non utilizzati da febbraio a causa di decessi e/o dalla impossibilità di recepire nuovi ingressi come disposto dalla Regione; l’accreditamento, la contrattualizzazione e l’adeguamento della tariffa per tutte le strutture che hanno fatto istanza ai sensi delle DGR 2153 e 2154 del 2019 con proroga degli standards relativi ai requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali.

“TUTTE misure – viene evidenziato – volte a permettere di erogare tutta l’assistenza possibile (compatibilmente con le misure di contenimento del contagio), la sopravvivenza di queste strutture durante questa fase di crisi e perciò la continuità dell’assistenza alla ripresa della fase ordinaria, per continuare a svolgere il servizio pubblico cui le strutture socio-sanitarie sono chiamate. Riservandoci – aggiunge la nota – ogni azione in altra sede non esclusa l’attivazione di rimedi giurisdizionali contro la Regione Puglia”.

Michele Apollonio