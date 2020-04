, 21 aprile 2020. Interventi di, una volta alla settimana per un mese, per unadi Manfredonia. Zone? Centrali, centralissime, e periferiche. Il tutto nell’ambito delle misure di contrasto all’emergenza sanitaria da. Lo si apprende da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, in merito a voci infondate relative a “condomini e stabili a Manfredonia in quarantena, vie e piazze zone rosse, positivi di massa“.

“In qualità di amministratore di circa una cinquantina di condomìni a Manfredonia, di cui 1 a Siponto – precisa a StatoQuotidiano il dr. Raffaele Prencipe – ho l’obbligo di salvaguardare l’incolumità di tutti i condòmini, e di tutelare la loro salute. Da qui, la programmazione di una serie di interventi di sanificazione, 4 in un mese, a prescindere da qualsiasi positività di cittadini al nuovo coronavirus. Sono un amministratore che sta facendo il proprio lavoro, non altro”.

“Naturalmente – precisa il dr. Prencipe – per i casi nei quali ci sono cittadini dello stesso condomìnio interessato agli interventi di sanificazione, non divulgo alcun nome, per questioni di privacy“.

Come è stata stabilita la programmazione degli interventi? “Ho effettuato un’analisi su tutti i condomìni che gestisco. Ho deciso di intervenire su quelli più esposti, dove ci sono studi di professionisti, famiglie che accudiscono anziani, presenza di badanti e operatori sanitari”, dunque negli stabili “dove avvengono maggiormente gli spostamenti. Parliamo, ribadisco, di un’azione di tutela e di prevenzione”.

Gli interventi di sanificazione sono stati affidati “a un’impresa che mi rilascia una certificazione, a conclusione dell’intervento – spiega ancora il dr. Prencipe -, una cooperativa di servizi, di pulizia e di sanificazione abilitata ad operare nel rispetto della normativa vigente”.

Quando sono partiti gli interventi di sanificazione nei 10 condomìni di Manfredonia, gestiti dal dr. Raffaele Prencipe “Sono partito dalla fine dello scorso marzo, in considerazione di un’emergenza sanitaria non rientrante nell’ordinario, come evidente. Il tutto avvalendomi anche delle emergenze correlate all’attività di amministratore (la legge n.82 del 25 gennaio 1994 disciplina tutte le attività inerenti la pulizia, la sanificazione degli spazi condominiali e l’eventuale derattizzazione e attribuisce la responsabilità all’amministratore condominiale), per la tutela della salute dei condòmini”.

“Perché ho preso questa decisione? Si tratta di un’iniziativa personale, ho la fortuna di interfacciarmi con cittadini e dunque interi condomìni all’avanguardia, con una visione ampia dell’amministrazione di condominio. Gli interventi vengono svolti nell’ambito di una mattinata, non abbiamo obblighi di comunicazioni all’ASL Foggia, devo soltanto darne conto al condominio nell’ambito dell’assemblea condominiale”.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it