Manfredonia, Peppo Biscarini dona 500 mascherine all’Ospedale

, famoso nuotatore, apneista, noto attore italiano naturalizzato statunitense che da qualche anno passa lunghi periodo in Italia ed in particolare a Manfredonia, nonostante sia costretto al lockdown, in, non ha voluto far mancare il suo generoso contributo per sollevare lo spirito di chi, in questo momento, è alle prese con il gravoso problema del CoViD-19.

Donate 500 mascherine all’Ospedale di Manfredonia. Questo il suo commento: Queste maschere ti vengono offerte da una comunità cristiana protestante che si è presa a cuore la situazione tragica in cui viviamo. Che questa maschera ti protegga da ciò che è distruttivo ma ancor più, ti faccia riflettere sul chi ti dà il prossimo respiro…Dio Padre onnipotente! Se vuoi seguire il nostro Gospel domenicale ti puoi unire via Skype alle 19 di ogni domenica (richiesta a peppobisca) o manda email su info@viaveritas.org. Puoi ascoltare messaggi riflessivi su https://soundcloud.com/user-269377392-469596415

Dio ti benedica e ti protegga.

Allora l’Eterno Dio formò l’uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito di vita, e l’uomo divenne un essere vivente Genesi 2. Lo Spirito di Dio mi ha fatto e il soffio dell’Onnipotente mi dà la vita Giobbe 33:4

Fonte: associazionesoldo.eu