Manfredonia, si allontana da casa con intenti suicidi: salvata anziana

, 21 aprile 2020. Un’anziana donna diè stata salvata ieri pomeriggio dagli agenti della Squadra Volanti del Commissariato di P.S., dopo un allontanamento dalla propria abitazione per probabili intenti suicidi.

Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, gli agenti della Squadra Volanti sono intervenuti dopo la segnalazione del figlio che convive con la madre. L’anziana, che soffre di demenza senile, si era allontanata dalla propria abitazione, in zona Liceo Scientifico, verso le ore 13, ed è stata rintracciata dopo un’ora. Intervenuti anche gli operatori del 118. Dopo aver calmato la donna, la stessa è stata riaccompagnata nella propria abitazione.

Sempre ieri, un uomo di circa 95 anni si è suicidato a Monte Sant’Angelo, lanciandosi nel vuoto.

L’emergenza anziani. Tra le problematiche correlate all’emergenza sanitaria in atto, c’è sicuramente quella legata alla solitudine degli anziani. Stati di ansia, disturbi del sonno, al di là del timore del contagio. Come riportato dall’Ordine degli Psicologi Pugliese “Ogni situazione di emergenza, di qualunque natura essa sia, ha sugli individui un impatto tale da sconvolgerne gli equilibri interni. A tale riguardo è noto che gli esseri umani, così come tutte le specie, di fronte a situazioni di pericolo sviluppano reazioni da stress che sono normali rispetto a situazioni improvvise ed anomale come quelle che stiamo vivendo”.