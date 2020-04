Prefettura Foggia, “Al 19 aprile, a Manfredonia 17 cittadini ancora positivi”

, 21 aprile 2020. “Come da comunicazione ufficiale in data odierna della Prefettura di Foggia, il numero delle persone in Isolamento Fiduciario/Quarantena/Ricovero sul territorio comunale alrisultanodi cui.” Dopo giorni di silenzio, ritorna il comunicato del Centro operativo comunale di Protezione civile – C.O.C. – Emergenza Covid19. I dati, come spesso avvenuto, non sono aggiornati allo stesso giorno della diffusione del comunicato, ma a qualche giorno prima: in questo caso il 19 aprile 2020.

Complessivamente, StatoQuotidiano.it è fermo ufficialmente al 13 aprile 2020: 44 i positivi in totale a Manfredonia, di cui 4 deceduti, 10 i guariti. Qualche giorno era stato un quinto decesso per Covid19. I dati della Prefettura fanno riferimenti ai cittadini di Manfredonia positivi ad oggi, 34 il numero complessivo attuale riferito tra Isolamento Fiduciario – Quarantena – Ricovero.

Bollettino epidemiologico regionale, 21.04.2020. Covid19: il presidente della Regione Puglia, Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi martedì 21 aprile, in Puglia, sono stati registrati 1.795 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 55 casi, così suddivisi: 19 nella Provincia di Bari; 3 nella Provincia Bat; 4 nella Provincia di Brindisi; 28 nella Provincia di Foggia; 0 nella Provincia di Lecce; 1 nella Provincia di Taranto. 3 casi registrati ieri nella provincia di Bari e 1 nella provincia di Brindisi sono stati attribuiti oggi.

Sono stati registrati 25 decessi (questo dato aggrega decessi anche avvenuti nei giorni scorsi, ma registrati oggi nel sistema): 5 in provincia di Bari, 11 in provincia Bat (somma di decessi anche dei giorni scorsi), 3 in provincia di Brindisi, 3 in provincia Foggia, 2 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 45.984 test. Sono 459 i pazienti guariti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 3.622 così divisi: 1.160 nella Provincia di Bari; 338 nella Provincia di Bat; 505 nella Provincia di Brindisi; 896 nella Provincia di Foggia; 452 nella Provincia di Lecce; 244 nella Provincia di Taranto; 26 attribuiti a residenti fuori Regione; 1 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia.

FOCUS COMUNI PROVINCIA DI FOGGIA (IN BASE ALLE “FASCE” DI EMILIANO). AGGIORNAMENTO ORE 16.30, 21.04.2020. SOTTO I PARZIALI DA INIZIO EMERGENZA, FINE FEBBRAIO/INIZIO MARZO

Foggia (+100) – San Giovanni Rotondo (+100) – San Severo (57 al 5 aprile 2020) – Torremaggiore (55 al 5 aprile 2020) – Cerignola: Over 51 casi confermati di positività.

Manfredonia (+44 al 13 aprile 2020) – San Marco in Lamis – Bovino (33 al 5 aprile 2020) – San Nicandro Garganico – Troia – Lucera (+35, di cui 3 decessi, 2 guariti) – Monte Sant’Angelo: 21 – 50 casi;

Lesina – San Paolo di Civitate – Rignano Garganico – Apricena – Stornarella – Orta Nova: fascia 6 – 10 casi.

Per gli altri Comuni della Provincia di Foggia: Comuni senza casi o fascia 1 – 5.

Altamura – Bitonto – Andria: 21 – 50 casi confermati, e quindi tutti gli altri.

Di seguito i dati ufficiali relativi ai casi confermati di Covid-19 in Provincia di Foggia, al 10 aprile 2020 (con aggiornamenti di StatoQuotidiano, solo se disponibili). Fonte: Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’interno. (in giallo Comuni attualmente in fascia rossa, over51 casi)

Foggia 120

Accadia 1, Alberona 1

Anzano di Puglia 0

Apricena 6

Ascoli Satriano 4

Biccari 1

Bovino 36

Cagnano Varano 3

Candela 1

Carapelle 4

Carlantino 0, Carpino 0, Casalnuovo monterotaro 0, Casalvecchio di Puglia 0, Castelluccio dei Sauri 1, Castelluccio Valmaggiore 3, Castelnuovo della Daunia 0, Celenza Valfortore 1, Celle di San Vito 0

Cerignola 49

Chieuti 1, Deliceto 2, Faeto 1

Ischitella 1, Isole Tremiti 0, Lesina 6

Lucera 30 (35 al 18 aprile 2020)

Manfredonia 41 (44 al 13 aprile 2020)

Mattinata 1 (1 indicato nella tabella ufficiale al 10 aprile 2020)

Monteleone di puglia 0

Monte Sant’Angelo 17

Motta Montecorvino 0, Ordona 1, Orsara di Puglia 1, Orta Nova 5, Panni 0, Peschici 6

Pietramontecorvino 1, Poggio Imperiale 1, Rignano Garganico 7, Rocchetta Sant’antonio 0

Rodi Garganico 3, Roseto Valfortore 0

San Giovanni Rotondo 117

San Marco in Lamis 34 (4 decessi, 8 i guariti, 22 i pazienti ancora positivi)

San Marco La Catola 0

San Nicandro Garganico 32

San Paolo di Civitate 9

San Severo 63

Sant’Agata di Puglia 2, Serracapriola 1, Stornara 5, Stornarella 6

Torremaggiore 81 (88 al 19 aprile 2020)

Troia 18,

Vico del Gargano 2, Vieste 4

Volturara Appula 0, Volturino 0

Zapponeta 6.