Quarto report servizi gratuiti “Pronto Spesa” e “Pronto Farmaco” della CRI Comitato di Manfredonia

Eccoci al quarto report relativo agli importanti servizi rivolti alla popolazione “e “attivi per la consegna a domicilio di farmaci e beni di prima necessità a Manfredonia e San Giovanni Rotondo.

Vi ricordiamo che il 15 marzo scorso il Comitato di Manfredonia e l’Unità Territoriale di San Giovanni Rotondo della Croce Rossa Italiana, in collaborazione con la “PASER” di Manfredonia e tutte le Associazioni di Volontariato di San Giovanni Rotondo ed i C. O. C. (Centro Operativo Comunale di Protezione Civile) delle due città hanno attivato i due servizi di cui sopra.

Eccovi i numeri della settimana dal 6 all’11 aprile:

Manfredonia

Pronto Farmaco 29 consegne

Pronto Spesa 45 consegne

San Giovanni Rotondo

Pronto Farmaco 35 consegne

Pronto Spesa 25 consegne

Ricordiamo la collaborazione da parte delle farmacie ed i supermercati della città che fanno saltare la fila ai volontari, immediatamente riconosciuti grazie alle divise che indossano.

È possibile usufruire dei servizi su prenotazione chiamando il numero

0884 273921, dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00, dal lunedì al sabato per il territorio di Manfredonia.

Mentre, per San Giovanni Rotondo:

il numero di utilità pubblica attivo per le richieste e a cui risponderanno gli operatori della coop Cantieri di Innovazione Sociale è 377/0867917 ed è attivo tutte le mattine dal lunedì al sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.30.

Collegatevi alla nostra pagina per i particolari:

https://www.facebook.com/cri.manfredonia/

#CroceRossa #CRIManfredonia #CRIPuglia #GiovaniCRI #GiovaniCRIPuglia #UTSanGiovanniRotondo #prontospesa #prontofarmaco

ANTONIO BEVERELLI Portavoce Associazione della Croce Rossa – COMITATO DI MANFREDONIA